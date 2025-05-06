В рамках проектировки трехлетнего бюджета цена отсечения не будет изменена

Тогда он подчеркнул, что текущая ситуация в мире требует уделять особое внимание устойчивости государственных финансов к разным сценариям развития мировой экономики. Для этого, по его словам, необходимо довести ликвидные активы фонда национального благосостояния (ФНБ) до уровня «трехлетнего бесперебойного финансирования расходных обязательств при стрессовом развитии ситуации на нефтяном рынке». Опрошенные ранее «Ведомостями» аналитики называли в качестве оптимальной цены отсечения $50/баррель.