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Минторг США оценил торговые переговоры с Китаем в Женеве

Ведомости

Переговоры США и Китая по урегулированию торгового спора, которые стороны провели 10 мая в Швейцарии, прошли хорошо, заявил CNN американский министр торговли Говард Латник.

«Вчера все выглядело хорошо, по-настоящему вдохновляюще. Мы оптимистично настроены на то, что все разрешится благополучно», – сказал он (цитата по ТАСС).

Латник по итогам переговоров также заявил CNN, что базовые мировые пошлины в размере 10%, скорее всего, сохранятся. При этом он подчеркнул, что оплачивать их будут страны и предприятия, а не потребители. «Мы ожидаем, что базовый тариф в размере 10% будет действовать в обозримом будущем, но не верьте глупым аргументам о том, что платит американский потребитель», – сказал министр.

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн 10 мая встретился с министром финансов США Скоттом Бессентом и торговым представителем США Джеймисоном Гриром. Reuters писал, что переговоры длились около восьми часов, а стороны впервые общались лично после введения Вашингтоном и Пекином взаимных пошлин.

Президент США Дональд Трамп положительно оценил переговоры и сообщил, что стороны договорились о «полной перезагрузке в дружественной, но конструктивной манере». По данным Reuters, на следующий день переговоры в Женеве официальных лиц двух стран возобновились.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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