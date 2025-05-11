Минторг США оценил торговые переговоры с Китаем в Женеве

Латник по итогам переговоров также заявил CNN, что базовые мировые пошлины в размере 10%, скорее всего, сохранятся. При этом он подчеркнул, что оплачивать их будут страны и предприятия, а не потребители. «Мы ожидаем, что базовый тариф в размере 10% будет действовать в обозримом будущем, но не верьте глупым аргументам о том, что платит американский потребитель», – сказал министр.