Минторг США оценил торговые переговоры с Китаем в Женеве
Переговоры США и Китая по урегулированию торгового спора, которые стороны провели 10 мая в Швейцарии, прошли хорошо, заявил CNN американский министр торговли Говард Латник.
«Вчера все выглядело хорошо, по-настоящему вдохновляюще. Мы оптимистично настроены на то, что все разрешится благополучно», – сказал он (цитата по ТАСС).
Латник по итогам переговоров также заявил CNN, что базовые мировые пошлины в размере 10%, скорее всего, сохранятся. При этом он подчеркнул, что оплачивать их будут страны и предприятия, а не потребители. «Мы ожидаем, что базовый тариф в размере 10% будет действовать в обозримом будущем, но не верьте глупым аргументам о том, что платит американский потребитель», – сказал министр.
Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн 10 мая встретился с министром финансов США Скоттом Бессентом и торговым представителем США Джеймисоном Гриром. Reuters писал, что переговоры длились около восьми часов, а стороны впервые общались лично после введения Вашингтоном и Пекином взаимных пошлин.
Президент США Дональд Трамп положительно оценил переговоры и сообщил, что стороны договорились о «полной перезагрузке в дружественной, но конструктивной манере». По данным Reuters, на следующий день переговоры в Женеве официальных лиц двух стран возобновились.