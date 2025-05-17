Moody’s понизило долгосрочный рейтинг США из-за роста госдолга

Потолок госдолга представляет собой максимальную сумму заимствований, которую может привлечь министерство финансов США. Этот лимит устанавливается законодательно и периодически пересматривается для обеспечения финансирования деятельности правительства. В последний раз потолок был повышен в декабре 2021 г., когда президент Джо Байден подписал закон о его увеличении до $31,4 трлн. Весной 2023 г. президент США подписал другой закон, временно приостанавливающий действие потолка госдолга до 1 января 2025 г.