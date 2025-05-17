Moody’s понизило долгосрочный рейтинг США из-за роста госдолга
Рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный кредитный рейтинг США с ААА до АА1, установив негативный прогноз. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте агентства.
«Это снижение на одну ступень по 21-ступенчатой рейтинговой шкале отражает значительное увеличение государственного долга и коэффициентов процентных выплат за последнее десятилетие», – говорится в сообщении Moody's.
16 апреля «Ведомости» писали о рисках, с которыми могут столкнуться Соединенные Штаты, включая возможность дефолта и экономической рецессии. В конце марта бюджетное управление конгресса США выпустило доклад, в котором предупредило: если американское правительство не повысит потолок госдолга, уже в августе или сентябре 2025 г. может произойти дефолт по государственным облигациям (трежерис).
10 апреля министр финансов США Скотт Бессент, выступая в Белом доме, заявил, что страна обязательно повысит потолок госдолга. Однако он не уточнил, до какого уровня будет повышен лимит и когда именно это решение будет принято.
Потолок госдолга представляет собой максимальную сумму заимствований, которую может привлечь министерство финансов США. Этот лимит устанавливается законодательно и периодически пересматривается для обеспечения финансирования деятельности правительства. В последний раз потолок был повышен в декабре 2021 г., когда президент Джо Байден подписал закон о его увеличении до $31,4 трлн. Весной 2023 г. президент США подписал другой закон, временно приостанавливающий действие потолка госдолга до 1 января 2025 г.