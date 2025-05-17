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Moody’s понизило долгосрочный рейтинг США из-за роста госдолга

Ведомости

Рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный кредитный рейтинг США с ААА до АА1, установив негативный прогноз. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте агентства.

«Это снижение на одну ступень по 21-ступенчатой рейтинговой шкале отражает значительное увеличение государственного долга и коэффициентов процентных выплат за последнее десятилетие», – говорится в сообщении Moody's.

16 апреля «Ведомости» писали о рисках, с которыми могут столкнуться Соединенные Штаты, включая возможность дефолта и экономической рецессии. В конце марта бюджетное управление конгресса США выпустило доклад, в котором предупредило: если американское правительство не повысит потолок госдолга, уже в августе или сентябре 2025 г. может произойти дефолт по государственным облигациям (трежерис).

10 апреля министр финансов США Скотт Бессент, выступая в Белом доме, заявил, что страна обязательно повысит потолок госдолга. Однако он не уточнил, до какого уровня будет повышен лимит и когда именно это решение будет принято.

Потолок госдолга представляет собой максимальную сумму заимствований, которую может привлечь министерство финансов США. Этот лимит устанавливается законодательно и периодически пересматривается для обеспечения финансирования деятельности правительства. В последний раз потолок был повышен в декабре 2021 г., когда президент Джо Байден подписал закон о его увеличении до $31,4 трлн. Весной 2023 г. президент США подписал другой закон, временно приостанавливающий действие потолка госдолга до 1 января 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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