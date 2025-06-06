В Госдуме назвали снижение ключевой ставки первым шагом в смягчении ДКП
Снижение ключевой ставки Банком России является первым шагом в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Он может получить продолжение при сохранении текущих положительных тенденций. Об этом заявила «Ведомостям» член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова.
Она отметила, что укрепление рубля с начала года создает дополнительный дефляционный эффект. Это способствует дальнейшему замедлению роста цен. Также постепенно стабилизируются темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП). По словам Полуяновой, несмотря на большое количество санкций, промышленность в РФ выполняет все задачи, которые поставил глава государства Владимир Путин.
Решение по ключевой ставке сдержанно влияет на курс рубля, подчеркнула член комитета Госдумы. В основном его определяют и другие факторы – санкции, переговоры России и Украины и продажи экспортной выручки, заключила она.
6 июня Банк России впервые с 2022 г. понизил ключевую ставку – с 21 до 20% годовых. Решение приняли на заседании совета директоров. Регулятор объяснил такой шаг снижением инфляционного давления, в том числе устойчивого, несмотря на все еще перегретый внутренний спрос.
В Центробанке отметили, что экономика постепенно возвращается к сбалансированной траектории роста. При этом регулятор заявил о сохранении жесткой ДКП на длительный период, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 4% в 2026 г. Дальнейшие шаги будут зависеть от устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.