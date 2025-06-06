В Госдуме назвали снижение ключевой ставки первым шагом в смягчении ДКП

В Центробанке отметили, что экономика постепенно возвращается к сбалансированной траектории роста. При этом регулятор заявил о сохранении жесткой ДКП на длительный период, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 4% в 2026 г. Дальнейшие шаги будут зависеть от устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.