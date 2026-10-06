Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CHMF675-0,71%CNY Бирж.12,788+0,26%IMOEX2 320,46+0,04%RTSI860,7+0,04%RGBI111,25+0,03%RGBITR764,66+0,06%
Главная / Экономика /

Расходы на фильтрацию и блокировку интернет-ресурсов планируется увеличить вдвое

Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

На работу системы фильтрации и блокировки интернет-ресурсов в следующие три года планируют потратить около 60 млрд руб. Это следует из приложения к проекту бюджета, размещенному в думской электронной базе, обратил внимание Forbes.

Прежде на это хотели заложить 32 млрд руб. 

Деньги хотят выделить подведомственному Роскомнадзору Главному радиочастотному центру. В 2027 г. власти могут направить 19,87 млрд руб., в 2028 г. – 19,84 млрд руб., в 2029 г. – 19,87 млрд руб.

Опрошенные изданием эксперты связывают это с увеличением стоимости оборудования. В том числе чипов, используемых в «технических средствах противодействия угрозам» (ТСПУ). Такие средства устанавливают на сетях всех операторов связи по закону о суверенном интернете, они блокируют или замедляют ресурсы и средства обхода блокировок.

«Ведомости» со ссылкой на данные Минцифры писали, что снижение мобильного трафика продолжается второй квартал подряд. Во II квартале этого года объем переданного и принятого интернет-трафика по мобильным сетям сократился на 6% и составил 12,1 млрд Гб по сравнению со II кварталом 2025 г.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь