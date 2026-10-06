Расходы на фильтрацию и блокировку интернет-ресурсов планируется увеличить вдвое
На работу системы фильтрации и блокировки интернет-ресурсов в следующие три года планируют потратить около 60 млрд руб. Это следует из приложения к проекту бюджета, размещенному в думской электронной базе, обратил внимание Forbes.
Прежде на это хотели заложить 32 млрд руб.
Деньги хотят выделить подведомственному Роскомнадзору Главному радиочастотному центру. В 2027 г. власти могут направить 19,87 млрд руб., в 2028 г. – 19,84 млрд руб., в 2029 г. – 19,87 млрд руб.
Опрошенные изданием эксперты связывают это с увеличением стоимости оборудования. В том числе чипов, используемых в «технических средствах противодействия угрозам» (ТСПУ). Такие средства устанавливают на сетях всех операторов связи по закону о суверенном интернете, они блокируют или замедляют ресурсы и средства обхода блокировок.
«Ведомости» со ссылкой на данные Минцифры писали, что снижение мобильного трафика продолжается второй квартал подряд. Во II квартале этого года объем переданного и принятого интернет-трафика по мобильным сетям сократился на 6% и составил 12,1 млрд Гб по сравнению со II кварталом 2025 г.