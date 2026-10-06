Расходы на фильтрацию и блокировку интернет-ресурсов планируется увеличить вдвое

«Ведомости» со ссылкой на данные Минцифры писали, что снижение мобильного трафика продолжается второй квартал подряд. Во II квартале этого года объем переданного и принятого интернет-трафика по мобильным сетям сократился на 6% и составил 12,1 млрд Гб по сравнению со II кварталом 2025 г.