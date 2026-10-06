Доходности долгосрочных гособлигаций США обновили максимумы за 24 года
Доходности долгосрочных государственных облигаций США обновили максимумы с 2002 г.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США составила 5,34%, 20-летних – 5,7% 30-летних – тоже 5,7%.
Reuters пишет, что причины роста доходности государственных бондов США не похожи на временные. Инфляция замедляется, а бум инвестиций в искусственный интеллект поддерживает экономику на достаточно высоком уровне, чтобы процентные ставки не падали, несмотря на проблемы в жилищном и автомобильном секторах.
Вашингтон продает огромные объемы долговых обязательств для покрытия дефицита, который не сокращается. По словам главного экономиста Apollo Global Management Торстена Слока, на каждые $5, получаемых правительством в виде налоговых поступлений, $1 тратится на обслужи вание государственного долга. «Это действительно очень большая цифра, и она будет только расти».
16 сентября Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ставку по федеральным фондам на 25 б. п. до 3,75-4% годовых. Повышение ставки произошло впервые с июля 2023 г. Решение поможет снизить инфляцию до 2% и стабилизировать цены, отмечается в заявлении ФРС.