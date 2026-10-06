Доходности долгосрочных гособлигаций США обновили максимумы за 24 года

Вашингтон продает огромные объемы долговых обязательств для покрытия дефицита, который не сокращается. По словам главного экономиста Apollo Global Management Торстена Слока, на каждые $5, получаемых правительством в виде налоговых поступлений, $1 тратится на обслужи вание государственного долга. «Это действительно очень большая цифра, и она будет только расти».