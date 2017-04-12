Аудиторский рынок сократился на 10%

Почти 2000 аудиторов и более 80 аудиторских компаний не стали переходить в действующие СРО и покинули рынок, подсчитали в Минфине

Почти 2000 аудиторов и 100 аудиторских компаний не стали переходить в действующие СРО и были исключены из реестра

Аудиторы и аудиторские компании массово покидают рынок. Как рассказал «Ведомостям» представитель Минфина, срок перехода аудиторов из СРО, потерявших статус с начала года, в действующие истек 7 апреля – этого не смогли сделать 1849 аудиторов и 81 аудиторская компания, т. е. с момента реформы рынка его покинули примерно 9% индивидуальных аудиторов и 2% компаний. С 7 апреля эти компании и аудиторы не могут заниматься аудиторской деятельностью, указал он: «Мы их исключаем из контрольного реестра».