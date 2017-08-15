Суд отказал «Югре» в привлечении Генпрокуратуры к суду с ЦБ

28 июля ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра» Е. Разумный / Ведомости

Сегодня Арбитражный суд Москвы отказал представителю банка «Югра» в обоих ходатайствах - о привлечении Генпрокуратуры в качестве третьего лица и о предоставлении суду плана спасения банка. Суд назначил рассмотрение дела по существу на 19 сентября.

Представитель «Югры» на первом заседании по иску к Банку России попросил суд пригласить представителя Генпрокуратуры в качестве третьего лица. «Поскольку Генпрокуратура опротестовала действия ЦБ, просим привлечь ее к делу в качестве третьего лица», - сказал представитель «Югры».

Вторым ходатайством представитель «Югры» попросил представителей ЦБ и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) предоставить суду план спасения банка, который был подготовлен непосредственно перед введением временной администрации: такой план можно получить только через судебный запрос. «У нас есть подозрения, что план утверждался формально за несколько часов либо вообще не утверждался. Мы хотим посмотреть, что из себя представляет данный план», - сказал представитель «Югры».

Представитель ЦБ не согласился с ходатайством и отказал в предоставлении документов.

Сегодня, 15 августа, проходит предварительное заседание по иску банка «Югра» к Банку России в Арбитражном суде Москвы. Иск заявлен о признании недействительными приказов Банка России от 7 июля 2017 г. «О возложении на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" функций временной администрации по управлению банком "Югра" и "О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра". Он подан 24 июля.

По данным RNS, перед началом суда у здания Арбитражного суда собрались несколько десятков вкладчиков банка, которых не пустили в зал из-за нехватки места.

С 10 июля Банк России возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев, а полномочия органов управления «Югры» приостановил. 28 июля ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра».