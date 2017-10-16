Банк «Александровский» отказался от продажи 19,9% акций банку «Санкт-Петербург»

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Возможностью войти в капитал «Александровского» заинтересовалось несколько инвесторов, с которыми банк ведет переговоры, утверждает Лотвинов, не называя их Евгений Егоров / Ведомостей

Банк «Александровский» отказался от планов увеличить уставный капитал путем размещения допэмиссии в пользу банка «Санкт-Петербург», сообщили в пресс-службе банка «Александровский». Выпустить 50 830 000 дополнительных обыкновенных акций (19,9% капитала) и разместить их по закрытой подписке в пользу «Санкт-Петербурга» банк планировал в конце 2017 г., собрание акционеров 26 сентября утвердило это решение. Отказавшись от данной сделки, «Александровский» рассматривает возможность проведения допэмиссии акций в 2018 г. уже «среди широкого круга инвесторов», уточняет представитель банка. В банке «Санкт-Петербург» от комментариев отказались. «Александровский» действительно направил банку «Санкт-Петербург» оферту на выкуп около 20% акций банка, «Санкт-Петербург» проводил свой due diligence, но его итоги вряд ли будет рассматривать наблюдательный совет, поскольку сделки уже нет, говорит источник, знакомый с ходом переговоров.

Выпуск акций в пользу «Санкт-Петербурга» в «Александровском» начали планировать в марте этого года, однако после докапитализации и получения хорошей прибыли за девять месяцев пришли к выводу, что в этом году можно обойтись без институционального инвестора и допэмиссии, рассказал «Ведомостям» председатель правления «Александровского» Евгений Лотвинов (владеет 25,6% акций банка). «Нам пока хватит того капитала, который у нас есть», – добавил он.