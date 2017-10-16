Банк «Александровский» отказался от продажи 19,9% акций банку «Санкт-Петербург»
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Банк «Александровский» отказался от планов увеличить уставный капитал путем размещения допэмиссии в пользу банка «Санкт-Петербург», сообщили в пресс-службе банка «Александровский». Выпустить 50 830 000 дополнительных обыкновенных акций (19,9% капитала) и разместить их по закрытой подписке в пользу «Санкт-Петербурга» банк планировал в конце 2017 г., собрание акционеров 26 сентября утвердило это решение. Отказавшись от данной сделки, «Александровский» рассматривает возможность проведения допэмиссии акций в 2018 г. уже «среди широкого круга инвесторов», уточняет представитель банка. В банке «Санкт-Петербург» от комментариев отказались. «Александровский» действительно направил банку «Санкт-Петербург» оферту на выкуп около 20% акций банка, «Санкт-Петербург» проводил свой due diligence, но его итоги вряд ли будет рассматривать наблюдательный совет, поскольку сделки уже нет, говорит источник, знакомый с ходом переговоров.
Выпуск акций в пользу «Санкт-Петербурга» в «Александровском» начали планировать в марте этого года, однако после докапитализации и получения хорошей прибыли за девять месяцев пришли к выводу, что в этом году можно обойтись без институционального инвестора и допэмиссии, рассказал «Ведомостям» председатель правления «Александровского» Евгений Лотвинов (владеет 25,6% акций банка). «Нам пока хватит того капитала, который у нас есть», – добавил он.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}