Финансы / Банки

Прибыль российских банков выросла всего на 3,8%

На показатели сектора давят санация банков регулятором и снижение маржи
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Прибыль банковского сектора России в I квартале этого года выросла с 339 млрд до 352 млрд руб., сообщил в четверг зампред ЦБ Василий Поздышев. Получается, что в I квартале рост составил 3,8% в сравнении с январем - мартом прошлого года. «Мы думаем, что такие темпы роста прибыли и будут сохраняться», - сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

На прибыль банков давят два фактора – признание проблемных долгов санируемыми банками и снижение чистой процентной маржи, говорит руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. И в ближайшие 12-18 месяцев это давление сохранится, ожидает он, фактически по рентабельности отрасль стагнирует.

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