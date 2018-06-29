Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4598 от 29.06.2018 под заголовком: Деньги ушли на Дальний Восток

Фонд развития Дальнего Востока забрал деньги из «Почта банка»

Банк потерял 3 млрд рублей, на которые должен был выдавать льготные кредиты получателям дальневосточного гектара
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Фонд развития Дальнего Востока в марте забрал из «Почта банка» депозит на 3 млрд руб., следует из его отчетности по российским стандартам. Эти деньги фонд держал в банке год, и на них «Почта банк» должен был выдавать льготные кредиты тем, кто получает дальневосточный гектар.

К концу 2017 г. было одобрено 44 000 заявок на дальневосточный гектар, получатели оформили 24 кредита на общую сумму 4,5 млн руб., приводил ТАСС данные Минвостокразвития.

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