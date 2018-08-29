ФГ «Будущее» впервые подтвердила переговоры о переходе контроля
Кипрской RT&I уже достался другой актив Минца – О1 Properties
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O1 Group Бориса Минца должна была 25 млрд руб. по кредиту, который выдавал Московский кредитный банк (МКБ). Банк передал ее своему акционеру – концерну «Россиум», а тот – RT&I
Евгений Разумный / Ведомости
Финансовая группа «Будущее» сообщила, что контроль над ней может перейти к кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Таким образом может быть урегулирован долг O1 Group, права на который в итоге оказались у RT&I, следует из сообщения НПФ «Будущее».
O1 Group Бориса Минца должна была 25 млрд руб. по кредиту, который выдавал Московский кредитный банк (МКБ). Банк передал ее своему акционеру – концерну «Россиум», а тот – RT&I. Залогом по этому долгу были 75% плюс 1 акция ФГ «Будущее», а также 62,5% О1 Properties (один из крупнейших владельцев московской недвижимости). 21 августа стало известно, что О1 Properties перешла под контроль RT&I.
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