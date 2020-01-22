Путин велел обсудить выплату 5 млн рублей разоренным вкладчикам

На заседании комитета представители ЦБ и АСВ высказались против того, чтобы закон имел обратную силу: создастся прецедент, который может быть несправедлив к тем, кто не попадет под действие новой нормы, рассказал Аксаков. «Мы согласны задним числом рассмотреть увеличение только для совершенно специфических ситуаций по аналогии, например, с валютными ипотечниками. То есть <...> если будут подтверждаться жесткие социальные ситуации (например, сгорел дом), мы согласны в этом участвовать и поддерживать, а так мы категорически против», – заявил замминистр финансов Алексей Моисеев «Интерфаксу». Представитель пресс-службы Минфина добавил, что такое предложение создает необоснованные преимущества в виде максимальной выплаты в 5 млн руб. для вкладчиков, разместивших деньги в банках, где еще не завершена процедура банкротства, перед вкладчиками, которые уже получили выплату 1,4 млн. руб.