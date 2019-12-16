Депутаты предложили расширить круг претендентов на повышенное возмещение по вкладам
Депутаты могут повысить предельную сумму возмещения по вкладам для многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, а также семей, член которых погиб, участвуя в боевых действиях в горячих точках, рассказал председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. «Категории обсуждаются, предложили увеличить планку до 10 млн или 5 млн руб. в зависимости от нагрузки на Фонд обязательного страхования вкладов (ФСВ)», – цитирует его «Интерфакс». Оценку депутаты запросят у Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Сейчас максимальное возмещение по вкладам, на которое могут рассчитывать люди (в том числе индивидуальные предприниматели), а также предприятия малого бизнеса, составляет 1,4 млн руб. с учетом процентов. Принятые в первом чтении поправки предлагали повысить сумму до 10 млн руб., если на счет за три месяца до наступления страхового случая были зачислены средства от продажи жилого помещения или участка, на котором расположен жилой дом, деньги, полученные по наследству, гранты в форме субсидий, социальные выплаты и пособия, деньги по решению суда.