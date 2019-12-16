Депутаты предложили расширить круг претендентов на повышенное возмещение по вкладам

Сейчас максимальное возмещение по вкладам, на которое могут рассчитывать люди (в том числе индивидуальные предприниматели), а также предприятия малого бизнеса, составляет 1,4 млн руб. с учетом процентов. Принятые в первом чтении поправки предлагали повысить сумму до 10 млн руб., если на счет за три месяца до наступления страхового случая были зачислены средства от продажи жилого помещения или участка, на котором расположен жилой дом, деньги, полученные по наследству, гранты в форме субсидий, социальные выплаты и пособия, деньги по решению суда.