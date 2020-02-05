Для чего оператор бирж NYSE и ICE хочет купить eBay более чем за $30 млрд
Биржевой оператор Intercontinental Exchange (ICE) сделал предложение о поглощении eBay, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на нескольких человек, знакомых с ситуацией. По их словам, интернет-маркетплейс может быть оценен более чем в $30 млрд.
До появления этой информации во вторник вечером рыночная капитализация eBay составляла около $28 млрд. В конце торгов акции подскочили на 8,8%, увеличив ее до $30,4 млрд. Акции самого ICE упали на 7,45%, капитализация снизилась до $51,6 млрд.
Поздно вечером во вторник ICE выпустил сообщение, подтвердив интерес к сделке с eBay. «ICE обратился к eBay с целью рассмотреть ряд потенциальных возможностей, которые могут создать стоимость для акционеров обеих компаний. EBay не стала серьезно участвовать [в их обсуждении]. Мы не ведем переговоры касательно продажи всей компании eBay или ее частей, – говорится в сообщении. – ICE анализирует потенциальные возможности, которые могут увеличить акционерную стоимость, и продолжит делать это в будущем».