Для чего оператор бирж NYSE и ICE хочет купить eBay более чем за $30 млрд

Поздно вечером во вторник ICE выпустил сообщение, подтвердив интерес к сделке с eBay. «ICE обратился к eBay с целью рассмотреть ряд потенциальных возможностей, которые могут создать стоимость для акционеров обеих компаний. EBay не стала серьезно участвовать [в их обсуждении]. Мы не ведем переговоры касательно продажи всей компании eBay или ее частей, – говорится в сообщении. – ICE анализирует потенциальные возможности, которые могут увеличить акционерную стоимость, и продолжит делать это в будущем».