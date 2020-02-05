Рубль снова укрепляется

«Укрепление рубля и восстановление рынка, конечно, можно связать с новостями из Китая», – допускает ведущий аналитик «Открытие брокера» Андрей Кочетков. По его мнению, сообщения о разработке препарата от коронавируса снизили опасения относительно падения китайской экономики и сокращения спроса на углеводороды и другое сырье, а это, в свою очередь, привело к росту нефтяных котировок и восстановлению спроса на рисковые активы.