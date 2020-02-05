Рубль снова укрепляется
Российский рынок вернулся к росту после масштабных распродаж на прошлой неделе, спровоцированных эпидемией коронавируса в Китае. В среду курс доллара снизился на 24 коп. до 62,87 руб. (на 20.30 мск), евро – на 50 коп. до 69,17 руб. Всего же с начала недели доллар и евро потеряли 1,05 и 1,71 руб. соответственно.
Индекс Мосбиржи в среду вырос на 0,54% до 3114,25 пункта, с начала недели – на 1,2%. Баррель Brent за день прибавил 3,85% до $56,12.
«Укрепление рубля и восстановление рынка, конечно, можно связать с новостями из Китая», – допускает ведущий аналитик «Открытие брокера» Андрей Кочетков. По его мнению, сообщения о разработке препарата от коронавируса снизили опасения относительно падения китайской экономики и сокращения спроса на углеводороды и другое сырье, а это, в свою очередь, привело к росту нефтяных котировок и восстановлению спроса на рисковые активы.