Курс евро упал ниже 80 рублей

Такой тактики, в частности, придерживаются участники нефтяного рынка, продолжает он: более дальние фьючерсы Brent с экспирацией в конце года торгуются выше $30 за баррель, то есть рынок надеется на некоторое восстановление баланса спроса и предложения к этому времени. В таком случае и курс доллара будет тяготеть к уровню в 70 руб., ожидает Заболотнев, если, конечно, не будет новых потрясений, к примеру новых волн коронавируса. Кроме того, в мае страны ОПЕК+ должны приступить к сокращению добычи нефти, о котором договорились в апреле, и курс рубля, как и нефтяные котировки, будет зависеть от того, насколько дисциплинированно они будут выполнять соглашение, говорит Заболотнев.