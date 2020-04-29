Курс евро упал ниже 80 рублей

Курс евро упал ниже 80 рублейРубль растет следом за нефтью и спросом на риск
Рубль укрепляется на Московской бирже в среду: доллар торгуется дешевле 73,5 рублей, евро – дешевле 80. К 16.00 мск доллар дешевел на 67 коп. к закрытию вторника – 73,47 руб., евро – на 41 коп. до 79,79 руб.
Июньские фьючерсы на нефть Brent на Лондонской межконтинентальной бирже к этому времени прибавляли 10,8% – до $22,67 за баррель.
Фондовый рынок также растет: к 16.05 индекс Мосбиржи прибавил 1,8% до 2659,08 пункта, индекс РТС – 2,79% до 1140,55 п. Сильнее всего растут бумаги нефтяников: обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» (+4,4%), акции «Лукойла» (+3,4%) и «Роснефти» (+2,7%).
Рубль не одинок – в последние несколько дней доллар снижается ко многим валютам, указывает начальник управления по работе с институциональными клиентами Sova Capital Денис Заболотнев. Так, в среду индекс доллара теряет 0,3%. «Инвесторы игнорируют выход негативной статистики (во многом ее уже учли в ценах заранее) и скорее смотрят на перспективу и следят за планами стран по смягчению карантина», – считает Заболотнев.
Такой тактики, в частности, придерживаются участники нефтяного рынка, продолжает он: более дальние фьючерсы Brent с экспирацией в конце года торгуются выше $30 за баррель, то есть рынок надеется на некоторое восстановление баланса спроса и предложения к этому времени. В таком случае и курс доллара будет тяготеть к уровню в 70 руб., ожидает Заболотнев, если, конечно, не будет новых потрясений, к примеру новых волн коронавируса. Кроме того, в мае страны ОПЕК+ должны приступить к сокращению добычи нефти, о котором договорились в апреле, и курс рубля, как и нефтяные котировки, будет зависеть от того, насколько дисциплинированно они будут выполнять соглашение, говорит Заболотнев.
По прогнозу начальника аналитического управления банка «Санкт-Петербург» Андрея Кадулина, стабилизация нефтяного рынка, а также продолжающиеся интервенции ЦБ, позволят оставаться рублю ниже отметки 75 руб./$, но его укрепление до уровней существенно ниже 73 руб./$ он считает маловероятным. Сохраняющийся низкий спрос на нефть не позволит котировкам вырасти ощутимо выше текущих значений, опасается он.
Участники рынка ждут, что с начала действия нового соглашения ОПЕК+, которое вступит в силу через несколько дней, нефтяной рынок начнет балансироваться, говорит аналитик отдела управления активами УК «Промсязь» Гельды Союнов. Также видно, что защитные активы, акции российских золотодобывающих компаний дешевеют, что говорит о росте спроса на рискованные активы, указывает он. Так, акции Polymetal в среду теряют более 3%.
Наконец, определенную поддержку рублю должно было оказать и сегодняшнее размещение ОФЗ Минфином, замечает Заболотнев: нерезиденты традиционно выкупают рубли под участие в аукционах. На первом аукционе в среду Минфин разместил 7-летние ОФЗ на 61,3 млрд руб. Результаты второго аукциона, по размещению 3-летних бумаг, пока неизвестны.
На аукционах ОФЗ в эту среду Минфин привлек более 130 млрд руб. Ведомство разместило 7-летние ОФЗ на 61,3 млрд руб. и 3-летние — еще на 72,8 млрд руб.