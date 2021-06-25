Банковская ассоциация раскритиковала решения судов по спорам с «Трастом»Банк пожаловался на пересмотр судами кредитных договоров из-за пандемии
Ассоциация банков России (АБР) раскритиковала решения судов в пользу заемщиков по спорам с банком непрофильных активов «Траст» из-за пересмотра условий кредитных договоров на фоне пандемии. В опубликованном на сайте АБР заявлении приводятся два решения суда первой инстанции: первое по иску подмосковного торгового центра группы «Регионы» (ООО «ТРК Красногорск»), второе — по иску объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» (АО «Синема парк»). В обоих случаях суды удовлетворили требования заемщиков в полном объеме, то есть реструктурировали задолженность.
В АБР подчеркнули, что год назад во время вспышки коронавируса правительство определило перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей, которые должны были получать поддержку. В то же время решения судов предоставляют правовую защиту «тем субъектам предпринимательства, которым законодатель не предполагал ее предоставлять». В результате суды принуждают банк к изменению кредитных договоров на условиях заемщика, что делает их «кабальными сделками» для кредитной организации, полагают в ассоциации.
«Следствием такой разбалансировки будет необходимость для банков предусматривать подобные риски в стоимости заемных средств, что неминуемо вызовет к жизни порочный цикл: рост процентной ставки – односторонний пересмотр условий кредитных договоров — рост процентной ставки», — написали в АБР, отметив, что усматривают «опасную недальновидность судебных решений, в рамках которых умаляется принцип законности, а следствием является разрушение общественного консенсуса по вопросу о социально ответственном поведении» в период ограничений из-за пандемии.
Гендиректор киносети Алексей Васясин отказался от комментариев. «Ведомости» направили запросы представителям бизнесмена Александра Мамута (владеет киносетью), группе «Регионы» и в Банк России.
Представитель «Траста» сообщил, что данные судебные решения опасны для всего рынка кредитования, так как «нарушают баланс интересов банка кредитора и неплатежеспособных должников и могут вызвать эффект домино на рынке кредитования».
Позиция юристов
Кинотеатры входили в список наиболее пострадавших от пандемии отраслей – они были там уже в мае 2020 г. Торговые центры действительно не входили в перечень пострадавших отраслей, но только из-за отсутствия отдельного кода для такой деятельности в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности, отмечал судья в своем решении. Эта отрасль наравне с другими оказалась в числе наиболее пострадавших, так как торговые центры несколько месяцев стояли закрытыми, указано в решении суда.
Заявление АБР является грубым вмешательством в деятельность судов, считает полномочный представитель правительства России в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский.
«Само заявление Ассоциации банков России вызвало у меня сильное удивление, потому что это заявление, с моей точки зрения, это мое оценочное суждение, является прямым непосредственным и грубым вмешательством в деятельность судебной ветви власти. Не говоря уже о том, что в этом заявлении достаточно много демагогических пассажей», — сказал он «Ведомостям». Он подчеркнул, что речь идет о решениях, не вступивших в законную силу, поэтому такое заявление можно рассматривать как «прямое давление на апелляционную инстанцию». «Никто не мешает Ассоциации банков России выразить свою позицию, направив письмо в апелляционную инстанцию, предложить свои услуги в качестве экспертной организации. Это уже просто прямое давление», — добавил он. «Это мое личное мнение», — резюмировал Барщевский.
Решение суда по «ТРК Красногорск» является сбалансированным и аргументированным, говорит юрист Forward Legal Олесь Груздев. По его словам, «суд справедливо не ограничился формальным описанием списка пострадавших отраслей, а дал оценку не только экономического положению истца, но и оценил положение банка». Также суд учел потенциальные интересы других кредиторов истца, сказал Груздев.
«Вероятно, что и в ситуации с "Синема парком" суд пришел к схожим выводам. Если он приходит к выводу, что ситуация оказала существенное влияние на положение заемщика и стороны с высокой долей вероятности не могли эту ситуацию предвидеть, когда заключали договор, то суд должен изменить условия», — сказал Груздев. Само заявление АБР он не считает давлением на суд, так как «текст ассоциации не содержит каких-либо нападок ни на суд, ни на судебную систему в целом».
Подход судов в делах «Траста» об изменении условий договоров в условиях распространения коронавирусной инфекции можно воспринимать как позитивную тенденцию, заявила «Ведомостям» партнер судебно-арбитражной практики адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Вера Рихтерман. «В данном случае суды, следуя разъяснениям Верховного суда РФ, учитывают интересы пострадавшего в пандемию бизнеса и защищают компании от неизбежного банкротства», — сказала она, подчеркнув, что «агрессивное взыскание ПАО банк “Траст” задолженности идет вразрез с общим трендом на защиту и поддержку бизнеса, установившегося как в поручениях правительства РФ, так и в посланиях президента РФ».
Решения судов
Арбитражный суд Москвы в конце мая 2021 г. удовлетворил в полном объеме иск ООО «ТРК-Красногорск» (структура группы «Регионы», которой владеют сыновья депутата Госдумы Зелимхана Муцоева Амиран и Алихан, его брат Амирхан Мори и друг семьи Александр Карпов) к «Трасту» о пересмотре кредитного договора из-за коронавирусных ограничений. Сейчас долг «ТРК-Красногорск» (владеет ТРЦ «Июнь») составляет 6,9 млрд руб. с учетом процентов, просрочки и пени, сказал «Ведомостям» представитель «Траста». Банк 25 июня подал апелляцию на «прецедентное решение суда». Из-за коронавирусных ограничений «ТРК-Красногорск» просила «Траст» отсрочить платежи на два года с сохранением ставки и погасить кредит не в 2023 г., а 2025 г.
«Траст» такие условия не устроили, говорится в материалах дела: в ноябре банк потребовал от компании полного погашения всего кредита в сумме 5,3 млрд руб. Требование «Траста» досрочно погасить весь кредит без поиска иных решений является злоупотреблением правом, посчитал судья, так как банк был в курсе тяжелой ситуации из-за пандемии. Ограничения в связи с распространением коронавируса являются существенным изменением обстоятельств и являются основаниями для внесения изменений в кредитный договор на основании ст. 451 ГК РФ. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях, указано в ГК РФ.
«Траст» в споре с «ТРК-Красногорск» ссылался на то, что из-за внесения изменений в договор государство (единственным акционером банка является ЦБ) понесет убытки. Этот довод суд счет несостоятельным, так как должник не отказывается платить по кредиту и просит уменьшить его сумму, а предлагает вернуть долг в полном размере с учетом процентов, но с отсрочкой на период действия ограничений. Банк заявлял, что продолжает обслуживать вклады граждан, на что суд отметил, что в составе обязательств вклады физлиц составляют всего 171 млн руб. из 1,7 трлн руб. 99% обязательств банка — деньги ЦБ.
В споре «Траста» с объединенной киносетью «Формула кино» и «Синема парк» по кредитной линии на 2,7 млрд руб. Арбитражный суд Москвы также полностью удовлетворил требования истца. В иске, который подало АО «Синема парк» в январе 2021 года, компания настаивала на увеличении срока кредитования с 2023 до 2027 г., освобождении от уплаты процентов на период полного закрытия кинотеатров, снижении процентной ставки с 7,5% до 1%, при этом с оплатой процентов в конце срока кредитования, писали «Ведомости» со ссылкой на источники (мотивировочная часть решения пока не опубликована). «Траст» будет обжаловать решение суда.
Киносеть отмечала, что в период действия кредитного договора «Синема парк» перечислил «Трасту» 916 млн руб. процентов, но с марта 2020 г. компания перестала платить в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Деятельность кинотеатров была внесена в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики. В частности, кинотеатры «Синема парк» были закрыты в Москве с 26 марта по 1 августа 2020 г., в Санкт-Петербурге — с 20 марта по 12 сентября 2020 г., в Челябинске — с 26 марта по 1 сентября 2020 г.
Киносеть настаивала, что в период ограничений компания продолжала нести расходы по зарплате, содержанию помещений и т.д., что привело к дисбалансу доходов и расходов и необходимости создания условий для восстановления экономического положения компании, сообщал «Ведомостям» источник, знакомый с содержанием иска. В «Трасте» называли условия по реструктуризации кредитов, предложенные истцами, неприемлемыми и указывали на то, что «финансовые проблемы киносетей начались не в марте 2020 года».