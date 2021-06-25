Банковская ассоциация раскритиковала решения судов по спорам с «Трастом»

«Само заявление Ассоциации банков России вызвало у меня сильное удивление, потому что это заявление, с моей точки зрения, это мое оценочное суждение, является прямым непосредственным и грубым вмешательством в деятельность судебной ветви власти. Не говоря уже о том, что в этом заявлении достаточно много демагогических пассажей», — сказал он «Ведомостям». Он подчеркнул, что речь идет о решениях, не вступивших в законную силу, поэтому такое заявление можно рассматривать как «прямое давление на апелляционную инстанцию». «Никто не мешает Ассоциации банков России выразить свою позицию, направив письмо в апелляционную инстанцию, предложить свои услуги в качестве экспертной организации. Это уже просто прямое давление», — добавил он. «Это мое личное мнение», — резюмировал Барщевский.