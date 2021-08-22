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«Ситимобил» предоставит таксопаркам деньги на ремонт и покупку шин

Банки неохотно кредитуют этот бизнес из-за высоких рисков
Екатерина Литова
«Ситимобил» решил предоставлять краткосрочное финансирование таксопаркам /Андрей Гордеев / Ведомости

Один из лидеров рынка агрегаторов такси – «Ситимобил» – запустил свой первый финтех-продукт: таксопарки-партнеры смогут получать финансирование на короткий срок. Об этом «Ведомостям» рассказал директор по развитию специальных проектов для таксопарков «Ситимобила» Александр Воронов. Финансирование происходит посредством факторинга – деньги предоставит компания Smartfact под отсрочку платежа с процентом, рассказал гендиректор и совладелец компании Риналь Сулейманов (ему принадлежит 62,5% Smartfact, остальное – у банка ББР).

Факторинг – это инструмент финансирования дебиторской задолженности и покрытия рисков неплатежа со стороны покупателя. Он позволяет получить отсрочку платежей и обычно используется для оперативных целей: закрытия кассовых разрывов, оплаты за заказчика обязательств по контракту и проч. В отличие от кредита факторинг не требует залога, лимит может меняться, в договоре обычно три стороны. С таксопарком схема будет работать так: Smartfact перечисляет денежные средства парку, покупая дебиторскую задолженность от перевозок, «Ситимобил» удерживает часть денежных средств от перевозок (факторинговый кошелек в личном кабинете таксопарка), затем направляет денежные средства за таксопарк в Smartfact. Если денег не хватило, то по неоплаченному долгу отвечает уже таксопарк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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