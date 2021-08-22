«Ситимобил» предоставит таксопаркам деньги на ремонт и покупку шин

Факторинг – это инструмент финансирования дебиторской задолженности и покрытия рисков неплатежа со стороны покупателя. Он позволяет получить отсрочку платежей и обычно используется для оперативных целей: закрытия кассовых разрывов, оплаты за заказчика обязательств по контракту и проч. В отличие от кредита факторинг не требует залога, лимит может меняться, в договоре обычно три стороны. С таксопарком схема будет работать так: Smartfact перечисляет денежные средства парку, покупая дебиторскую задолженность от перевозок, «Ситимобил» удерживает часть денежных средств от перевозок (факторинговый кошелек в личном кабинете таксопарка), затем направляет денежные средства за таксопарк в Smartfact. Если денег не хватило, то по неоплаченному долгу отвечает уже таксопарк.