«Ситимобил» предоставит таксопаркам деньги на ремонт и покупку шин

«Ситимобил» предоставит таксопаркам деньги на ремонт и покупку шинБанки неохотно кредитуют этот бизнес из-за высоких рисков
Один из лидеров рынка агрегаторов такси – «Ситимобил» – запустил свой первый финтех-продукт: таксопарки-партнеры смогут получать финансирование на короткий срок. Об этом «Ведомостям» рассказал директор по развитию специальных проектов для таксопарков «Ситимобила» Александр Воронов. Финансирование происходит посредством факторинга – деньги предоставит компания Smartfact под отсрочку платежа с процентом, рассказал гендиректор и совладелец компании Риналь Сулейманов (ему принадлежит 62,5% Smartfact, остальное – у банка ББР).
Факторинг – это инструмент финансирования дебиторской задолженности и покрытия рисков неплатежа со стороны покупателя. Он позволяет получить отсрочку платежей и обычно используется для оперативных целей: закрытия кассовых разрывов, оплаты за заказчика обязательств по контракту и проч. В отличие от кредита факторинг не требует залога, лимит может меняться, в договоре обычно три стороны. С таксопарком схема будет работать так: Smartfact перечисляет денежные средства парку, покупая дебиторскую задолженность от перевозок, «Ситимобил» удерживает часть денежных средств от перевозок (факторинговый кошелек в личном кабинете таксопарка), затем направляет денежные средства за таксопарк в Smartfact. Если денег не хватило, то по неоплаченному долгу отвечает уже таксопарк.