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Страховщики поднимают стоимость ДМС

Это связано с высокой медицинской инфляцией и ростом убытков
Софья Шелудченко
Увеличение стоимости полисов ДМС практически всегда связано с инфляцией и ростом выплат / Андрей Гордеев / Ведомости

Страховые компании поднимают стоимость полисов добровольного медицинского страхования (ДМС), рассказали «Ведомостям» представители нескольких крупных организаций. Это происходит из-за роста стоимости услуг в медицинских клиниках и убыточности полисов.

Во втором по сборам страховщике ДМС, «РЕСО-гарантии», полисы для юридических лиц подорожали с января на 4–5%, что ниже текущей инфляции, рассказал заместитель гендиректора компании Игорь Иванов. Для физических лиц рост цен ДМС ощутимее и зависит от региона – в некоторых стоимость выросла на 15%. На повышение тарифов повлияло три фактора, объясняет Иванов: медицинская инфляция в связи с подорожанием услуг в клиниках, общая инфляция и рост частоты обращений по ДМС за 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных