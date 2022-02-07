Страховщики поднимают стоимость ДМС

Во втором по сборам страховщике ДМС, «РЕСО-гарантии», полисы для юридических лиц подорожали с января на 4–5%, что ниже текущей инфляции, рассказал заместитель гендиректора компании Игорь Иванов. Для физических лиц рост цен ДМС ощутимее и зависит от региона – в некоторых стоимость выросла на 15%. На повышение тарифов повлияло три фактора, объясняет Иванов: медицинская инфляция в связи с подорожанием услуг в клиниках, общая инфляция и рост частоты обращений по ДМС за 2021 г.