Почему ГДР «Ленты» за два дня рухнули на 26%

ГДР крупнейшей сети гипермаркетов в России «Лента» нельзя будет торговать на Московской бирже с 19 апреля. Об этом торговая площадка сообщила 19 января. Делистинг расписок был запланирован еще в ноябре 2021 г. в связи с листингом на Мосбирже обыкновенных акций «Ленты». Акции ритейлера были внесены в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг с 26 ноября, а с декабря начали торговаться на бирже. Листинг акций на Мосбирже «Лента» осуществила после редомициляции в РФ в феврале 2021 г. – компания перерегистрировалась с Кипра в специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области.