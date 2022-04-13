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Почему ГДР «Ленты» за два дня рухнули на 26%

Торги бумагами на Мосбирже прекратятся с 19 апреля, потом можно будет торговать только акциями ритейлера
Инга Сангалова
ГДР «Ленты» торгуются на Мосбирже последние дни. С 19 апреля торги бумагами прекратятся – в обращении останутся только обыкновенные акции ритейлера. / Максим Стулов / Ведомости

Глобальные депозитарные расписки (ГДР) «Ленты» потеряли за два дня торгов на Мосбирже более четверти своей стоимости. В среду, 13 апреля, цена закрытия бумаг составила 102 руб., тогда как торговую сессию 11 апреля они завершили на отметке 137,70 руб. При этом акции эти два дня в цене почти не изменились – подорожали лишь на 0,6%. Инвесторы избавляются от расписок ритейлера, которые торгуются на Мосбирже последнюю неделю.

ГДР крупнейшей сети гипермаркетов в России «Лента» нельзя будет торговать на Московской бирже с 19 апреля. Об этом торговая площадка сообщила 19 января. Делистинг расписок был запланирован еще в ноябре 2021 г. в связи с листингом на Мосбирже обыкновенных акций «Ленты». Акции ритейлера были внесены в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг с 26 ноября, а с декабря начали торговаться на бирже. Листинг акций на Мосбирже «Лента» осуществила после редомициляции в РФ в феврале 2021 г. – компания перерегистрировалась с Кипра в специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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