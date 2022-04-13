Почему ГДР «Ленты» за два дня рухнули на 26%Торги бумагами на Мосбирже прекратятся с 19 апреля, потом можно будет торговать только акциями ритейлера
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) «Ленты» потеряли за два дня торгов на Мосбирже более четверти своей стоимости. В среду, 13 апреля, цена закрытия бумаг составила 102 руб., тогда как торговую сессию 11 апреля они завершили на отметке 137,70 руб. При этом акции эти два дня в цене почти не изменились – подорожали лишь на 0,6%. Инвесторы избавляются от расписок ритейлера, которые торгуются на Мосбирже последнюю неделю.
ГДР крупнейшей сети гипермаркетов в России «Лента» нельзя будет торговать на Московской бирже с 19 апреля. Об этом торговая площадка сообщила 19 января. Делистинг расписок был запланирован еще в ноябре 2021 г. в связи с листингом на Мосбирже обыкновенных акций «Ленты». Акции ритейлера были внесены в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг с 26 ноября, а с декабря начали торговаться на бирже. Листинг акций на Мосбирже «Лента» осуществила после редомициляции в РФ в феврале 2021 г. – компания перерегистрировалась с Кипра в специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области.