Страховщики фиксируют спрос на ДМС с франшизой

Страховщики фиксируют спрос на ДМС с франшизойОна позволяет клиентам, с одной стороны, сохранить полный пакет услуг в условиях роста цен, а с другой – взять часть затрат на себя
Страховые компании фиксируют рост спроса на франшизы в добровольном медицинском страховании (ДМС), рассказали «Ведомостям» семь крупных страховщиков: «Согаз», «Ингосстрах», «Росгосстрах», ВСК, «Согласие», «Ренессанс страхование» и «Сбербанк страхование». У некоторых игроков рост составляет 5–10%, у кого-то – 40%.
Франшиза в ДМС – часть стоимости лечения, которую при наступлении страхового случая застрахованный оплачивает сам, объясняет управляющий директор по страховым рейтингам агентства «Эксперт РА» Алексей Янин. Она может быть установлена в виде фиксированной суммы или процента от стоимости лечения. Использование доплаты позволяет существенно снижать стоимость страховых услуг – большинство страховых случаев, по статистике, приходится на мелкие убытки. При применении франшизы в 20% ДМС для работодателя становится дешевле на 25–30% по сравнению с классическим пакетом, добавляет руководитель направления развития страховых продуктов и лояльности клиентов «Согласия» Дмитрий Суровцев. Таким образом, применение франшизы позволяет за меньшие деньги получить страховую защиту для крупных убытков, не получая возмещения по мелким, заключает Янин.