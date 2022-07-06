Страховщики фиксируют спрос на ДМС с франшизой

Франшиза в ДМС – часть стоимости лечения, которую при наступлении страхового случая застрахованный оплачивает сам, объясняет управляющий директор по страховым рейтингам агентства «Эксперт РА» Алексей Янин. Она может быть установлена в виде фиксированной суммы или процента от стоимости лечения. Использование доплаты позволяет существенно снижать стоимость страховых услуг – большинство страховых случаев, по статистике, приходится на мелкие убытки. При применении франшизы в 20% ДМС для работодателя становится дешевле на 25–30% по сравнению с классическим пакетом, добавляет руководитель направления развития страховых продуктов и лояльности клиентов «Согласия» Дмитрий Суровцев. Таким образом, применение франшизы позволяет за меньшие деньги получить страховую защиту для крупных убытков, не получая возмещения по мелким, заключает Янин.