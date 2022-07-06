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Страховщики фиксируют спрос на ДМС с франшизой

Она позволяет клиентам, с одной стороны, сохранить полный пакет услуг в условиях роста цен, а с другой – взять часть затрат на себя
Софья Шелудченко Анна Киселева
Франшиза приводит к более осознанному подходу застрахованных к лечению / Екатерина Кузьмина / Ведомости

Страховые компании фиксируют рост спроса на франшизы в добровольном медицинском страховании (ДМС), рассказали «Ведомостям» семь крупных страховщиков: «Согаз», «Ингосстрах», «Росгосстрах», ВСК, «Согласие», «Ренессанс страхование» и «Сбербанк страхование». У некоторых игроков рост составляет 5–10%, у кого-то – 40%.

Франшиза в ДМС – часть стоимости лечения, которую при наступлении страхового случая застрахованный оплачивает сам, объясняет управляющий директор по страховым рейтингам агентства «Эксперт РА» Алексей Янин. Она может быть установлена в виде фиксированной суммы или процента от стоимости лечения. Использование доплаты позволяет существенно снижать стоимость страховых услуг – большинство страховых случаев, по статистике, приходится на мелкие убытки. При применении франшизы в 20% ДМС для работодателя становится дешевле на 25–30% по сравнению с классическим пакетом, добавляет руководитель направления развития страховых продуктов и лояльности клиентов «Согласия» Дмитрий Суровцев. Таким образом, применение франшизы позволяет за меньшие деньги получить страховую защиту для крупных убытков, не получая возмещения по мелким, заключает Янин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных