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Для банков предусмотрели компенсацию по IT-кредитам в 5,5 млрд рублей

Но кредиты на пополнение оборотных средств не были популярны в IT-отрасли, считают эксперты
Екатерина Кинякина
Андрей Гордеев / Ведомости

На кредитную поддержку цифровых и информационных проектов государство потратит 5,5 млрд руб. в 2023 г. Это следует из поправок правительства к проекту госбюджета на 2023 г. и на плановый период 2024–2025 гг. (документ есть в распоряжении «Ведомостей»). Эту сумму планируется потратить на субсидирование льготных кредитов, выданных банками в рамках программы поддержки системообразующих IT-организаций.

Речь идет о финансировании федпроекта «Развитие цифровых и информационных проектов». В первой версии бюджета на реализацию этого проекта средства не были предусмотрены. В соответствии с поправками субсидии по этой программе получат Альфа-банк, Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ и Газпромбанк. В частности, 870 млн руб. планируется выделить банкам на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным российским организациям на IT-проекты, а еще 2,8 млрд руб. – по кредитам, выданным на рефинансирование задолженностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных