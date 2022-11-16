Для банков предусмотрели компенсацию по IT-кредитам в 5,5 млрд рублей

Речь идет о финансировании федпроекта «Развитие цифровых и информационных проектов». В первой версии бюджета на реализацию этого проекта средства не были предусмотрены. В соответствии с поправками субсидии по этой программе получат Альфа-банк, Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ и Газпромбанк. В частности, 870 млн руб. планируется выделить банкам на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным российским организациям на IT-проекты, а еще 2,8 млрд руб. – по кредитам, выданным на рефинансирование задолженностей.