Для банков предусмотрели компенсацию по IT-кредитам в 5,5 млрд рублей

Для банков предусмотрели компенсацию по IT-кредитам в 5,5 млрд рублейНо кредиты на пополнение оборотных средств не были популярны в IT-отрасли, считают эксперты
На кредитную поддержку цифровых и информационных проектов государство потратит 5,5 млрд руб. в 2023 г. Это следует из поправок правительства к проекту госбюджета на 2023 г. и на плановый период 2024–2025 гг. (документ есть в распоряжении «Ведомостей»). Эту сумму планируется потратить на субсидирование льготных кредитов, выданных банками в рамках программы поддержки системообразующих IT-организаций.
Речь идет о финансировании федпроекта «Развитие цифровых и информационных проектов». В первой версии бюджета на реализацию этого проекта средства не были предусмотрены. В соответствии с поправками субсидии по этой программе получат Альфа-банк, Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ и Газпромбанк. В частности, 870 млн руб. планируется выделить банкам на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным российским организациям на IT-проекты, а еще 2,8 млрд руб. – по кредитам, выданным на рефинансирование задолженностей.