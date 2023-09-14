Страховщики предложили разработать методику проверок ТЦ совместно с МЧС

По логике, чем защищеннее здание, в том числе по противопожарным нормам, тем ниже будет цена страховки. ЦБ инициативу поддерживает, но с оговорками: механизм страхования не должен подменять собой обязательность реальных мер по снижению опасности объектов их собственниками, говорит представитель регулятора. Например, надо обеспечивать надзор за доступом к пожарным выходам даже при наличии страховки, добавляет он. Необходимо предусмотреть и альтернативные страхованию факторы обеспечения ответственности, резюмировал представитель ЦБ.