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Страховщики предложили разработать методику проверок ТЦ совместно с МЧС

Это нужно для введения механизма обязательного страхования мест массового скопления людей
Софья Шелудченко
Сергей Ермохин / ТАСС

Страховщики предлагают совместно с МЧС разработать методику проверки защищенности мест массового скопления людей, к которым относятся торговые центры (ТЦ), рестораны, кафе и др. Это нововведение концепции обязательного страхования таких объектов, которую в ЦБ направил Всероссийский союз страховщиков (ВСС), рассказал «Ведомостям» его президент Евгений Уфимцев.

По логике, чем защищеннее здание, в том числе по противопожарным нормам, тем ниже будет цена страховки. ЦБ инициативу поддерживает, но с оговорками: механизм страхования не должен подменять собой обязательность реальных мер по снижению опасности объектов их собственниками, говорит представитель регулятора. Например, надо обеспечивать надзор за доступом к пожарным выходам даже при наличии страховки, добавляет он. Необходимо предусмотреть и альтернативные страхованию факторы обеспечения ответственности, резюмировал представитель ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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