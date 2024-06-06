Минфин планирует увеличить расходы по льготным ипотечным программам на 25%

Минфин предлагает увеличить на 25% расходы на льготную и семейную ипотеку в текущем году, следует из приложения к внесенным ведомством поправкам в закон о бюджете на 2024–2026 гг. Министерство рассчитывает на выделение оператору льготных программ – госкорпорации Дом.РФ дополнительной субсидии на обе программы в размере 113 млрд руб., из которых 66 млрд планируется потратить на семейную ипотеку и 47 млрд – на льготную. Текущая версия бюджета предусматривает совокупные расходы на эти программы в 453,8 млрд руб. (223,8 млрд и 230 млрд соответственно).