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Минфин планирует увеличить расходы по льготным ипотечным программам на 25%

Основной причиной стало ожидание более продолжительного удержания высокой ключевой ставки
Дарья Мосолкина
Максим Стулов / Ведомости

Минфин предлагает увеличить на 25% расходы на льготную и семейную ипотеку в текущем году, следует из приложения к внесенным ведомством поправкам в закон о бюджете на 2024–2026 гг. Министерство рассчитывает на выделение оператору льготных программ – госкорпорации Дом.РФ дополнительной субсидии на обе программы в размере 113 млрд руб., из которых 66 млрд планируется потратить на семейную ипотеку и 47 млрд – на льготную. Текущая версия бюджета предусматривает совокупные расходы на эти программы в 453,8 млрд руб. (223,8 млрд и 230 млрд соответственно).

В случае принятия поправок совокупные затраты на две программы превысят аналогичные расходы за 2023 г. почти в 4 раза: в прошлом году в бюджете на них было совокупно запланировано 150 млрд руб., из которых 73,2 млрд предполагалось потратить на льготную ипотеку и 77,7 млрд – на семейную.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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