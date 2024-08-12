ЦБ оценил готовность банков к кризису по американскому сценарию

Всего в портфеле банковского сектора по амортизированной стоимости (не подлежат переоценке и обычно удерживаются до погашения) учитывается 24% всех вложений в ОФЗ и 42% – в корпоративные облигации. Инвестиции в рублевые бонды в портфеле банков составили 19,15 трлн руб. в номинальном выражении, или 10,6% всех активов сектора на 1 июля.