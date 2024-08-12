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ЦБ оценил готовность банков к кризису по американскому сценарию

Непризнанная отрицательная переоценка портфеля облигаций банков выросла на 71% за полгода
Артем Кульша
Для восполнения ликвидности банки могут совершать сделки репо с ЦБ и даже в кризисных сценариях избежать необходимости продавать удерживаемые до погашения бумаги/ Евгений Разумный / Ведомости

Накопленная, но не признанная отрицательная переоценка рублевого портфеля облигаций, удерживаемых отечественными банками до погашения, за первое полугодие выросла на 71% до 662,7 млрд руб. В июне показатель прибавил 7,4%, сообщил ЦБ в новом обзоре рисков финансовых рынков. Отрицательная переоценка растет вслед за увеличением доходности облигаций и, как следствие, снижением их стоимости на фоне роста ставок в экономике.

Всего в портфеле банковского сектора по амортизированной стоимости (не подлежат переоценке и обычно удерживаются до погашения) учитывается 24% всех вложений в ОФЗ и 42% – в корпоративные облигации. Инвестиции в рублевые бонды в портфеле банков составили 19,15 трлн руб. в номинальном выражении, или 10,6% всех активов сектора на 1 июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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