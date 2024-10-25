Юристы выступили против злоупотребления «законом Лугового» в судах

«Закон Лугового», вступивший в силу в 2020 г., дополнил Арбитражный процессуальный кодекс (АПК) статьями 248.1 и 248.2. Эти нормы установили исключительную компетенцию российских арбитражных судов по спорам с участием подсанкционных лиц и по искам, связанным с применением санкций. Также они дали участникам таких процессов право добиваться запрета инициировать или продолжать разбирательство за рубежом, даже если в договоре стороны закрепили иную подсудность.