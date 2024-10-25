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Юристы выступили против злоупотребления «законом Лугового» в судах

Они решили создать рабочую группу, чтобы изменить практику его применения
Артем Кульша
Freepik

В попытке изменить практику применения отечественными судами «закона Лугового», который позволяет переносить в российскую юрисдикцию связанные с санкциями споры, адвокатское бюро КИАП решило сформировать рабочую группу, пригласив туда юристов других фирм. Об этом «Ведомостям» рассказал руководитель практики международного коммерческого арбитража бюро Степан Султанов.

«Закон Лугового», вступивший в силу в 2020 г., дополнил Арбитражный процессуальный кодекс (АПК) статьями 248.1 и 248.2. Эти нормы установили исключительную компетенцию российских арбитражных судов по спорам с участием подсанкционных лиц и по искам, связанным с применением санкций. Также они дали участникам таких процессов право добиваться запрета инициировать или продолжать разбирательство за рубежом, даже если в договоре стороны закрепили иную подсудность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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