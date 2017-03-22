Финансовый сектор адаптировался к новым экономическим условиям – Набиуллина

Российский финансовый сектор адаптировался к новым экономическим условиям. С таким заявлением на встрече с президентом России Владимиром Путиным выступила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, в целом ситуация в финансовом секторе нормализуется и развивается. «Если говорить о финансовом секторе, то он уже, можно сказать, прошел период адаптации к новым условиям», — сказала она.

2014-2015 гг. были тяжелыми для российской банковской системы, напомнила Набиуллина. «Итоги 2016 г. показывают, что банковский сектор вышел по большинству показателей на уровень до 2014 г. и даже превзошел, восстановилась и прибыль, и капитал, и, на наш взгляд, сейчас банковская система уже готова к наращиванию кредитов, причем на такой здоровой, качественной основе», — добавила она.