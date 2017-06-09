Завершено расследование дела о хищении у банка «Открытие» более 4 млрд рублей

Завершено расследование уголовного дела о махинациях с принадлежащими банку «Открытие» ценными бумагами (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает «Коммерсантъ». Хищения совершались, по версии следствия, в период с 2009 г. по 2011 г.

В уголовном деле говорится о двух преступных эпизодах. Первый связан с совершением 77 сделок с принадлежащими банку ценными бумагами «на внебиржевом рынке через подконтрольные участникам преступной группы организации». В общей сложности в ходе этих манипуляций у банка было похищено более 251 млн руб., которые оказались на счетах фиктивных фирм. В другом эпизоде речь идет о мошенничестве с аргентинскими варрантами (ценные госбумаги) на внебиржевом рынке. Таким образом, у банка, по подсчетам следствия, было похищено более $150 млн (4,3 млрд руб.).

В июне прошлого года Таганский райсуд Москвы арестовал обвиняемых в этих махинациях Дмитрия Посохова, Дмитрия Пономарева и Виктора Дмитриева. Еще двое — бывший начальник управления торговли долговыми инструментами банка «Открытие» Сергей Кондратюк и трейдер этого банка Руслан Пинаев — скрылись за границей и сейчас находятся в розыске. Организаторами группы следствие считает Сергея Кондратюка и Дмитрия Пономарева. На похищенные деньги, по данным правоохранителей, участники группы приобрели недвижимость в Швейцарии и Испании, а также несколько Ferrari, в том числе коллекционных.

Никто из фигурантов своей вины в инкриминируемых деяниях не признал. В рамках уголовного дела банк «Открытие» заявил к обвиняемым гражданский иск о возмещении причиненного вреда на 4,2 млрд руб.