Цены на нефть растут после снижения до минимума за месяц

Цены на нефть растут во вторник после снижения до месячного минимума накануне. Октябрьские фьючерсы на нефть Brent к 8.31 мск выросли на 0,4% до $52,1 за баррель, WTI подорожала на 0,47% до $46,79 за баррель. В понедельник Brent дешевела до $51,89 за баррель, WTI до $46,57 за баррель, минимума за неделю.

Обрушившийся в пятницу на Техас ураган «Харви» в воскресенье двинулся в сторону нефтеперерабатывающих заводов возле границы с Луизианой. ExxonMobil закрыла завод в Бэйтауне, после того как вода накрыла значительную часть его территории. Это второй крупнейший НПЗ в стране, перерабатывающий около 560 000 баррелей в день. Еще несколько компаний, включая Shell, также подтвердили, что закрыли свои заводы на территориях, оказавшихся под ударом урагана.

Директор департамента сырьевых исследований Clipper Data Мэтт Смит считает, что объемы нефтепереработки в Техасе довольно быстро восстановятся и вслед за ними вырастут цены на нефть.