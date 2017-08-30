Brent торгуется на уровне $51,8 за баррель

К 8.43 мск среды октябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $51,8 за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) - у $46,31 за баррель. За торги предыдущего дня Brent подорожала на $0,11 (0,2%) до $52 за баррель, тогда как WTI подешевела на $0,13 (0,3%) до $46,44 за баррель, минимума с 24 июля, напоминает «Интерфакс», во вторник котировки слабо снижаются.

Рынки обеспокоены приостановкой из-за урагана «Харви» работы техасских НПЗ, которые обеспечивает около 20% нефтепереработки в США. Как долго продлится перерыв, неясно.

Также инвесторы ждут данных минэнерго США о коммерческих запасах нефти в стране. По данным Американского института нефти (API), товарные запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 5,8 млн баррелей при ожидавшимся снижении на 1,9 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 480 000 баррелей, дистиллятов - сократились на 490 000 баррелей. Данные были собраны до того, как ураган «Харви» повлиял на ситуацию в ТЭК.