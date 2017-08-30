Индекс ММВБ превысил 2000 пунктов впервые с середины мая

Индекс ММВБ на торгах в среду превысил отметку 2000 пунктов, на которой в последний раз находился 16 мая. Индекс дошел до нее в начале торгов, затем бóльшую часть дня провел немного ниже, а после 16 часов снова пошел в рост. По данным Московской биржи на 17.00, ММВБ рос на 0,6% до 2002 пунктов, РТС – на 1% до 1078 пунктов.

ММВБ повышается восьмую сессию подряд, это самый длительный период непрерывного роста с 2014 г., указывает Bloomberg. Подъему котировок способствуют интерес к российским активам и возврат аппетита к риску на мировых рынках из-за снижения напряженности вокруг КНДР, отмечает агентство. Кроме того, оптимизма добавляют результаты компаний. Так, акции ВТБ дорожали на максимальные с декабря 8,1% после того, как банк опубликовал отчетность по МСФО за семь месяцев. Она показала, что прибыль ВТБ за этот период выросла в 3,8 раза в годовом выражении до 67,7 млрд руб. В июле чистая прибыль выросла в 4,4 раза до 9,8 млрд руб.

Акции «Газпрома» отстают от рынка, дешевея на 0,25%. Компания сообщила, что ожидать увеличения дивидендных выплат не стоит: в ближайшее время она не планирует менять дивидендную политику.

Растут курсы валют развивающихся стран, в том числе рубля, который укрепился к доллару на 36 коп. до 58,48 руб.