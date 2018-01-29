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«Коммерсантъ» рассказал об угрозе появления фальшивых банкоматов во время ЧМ-2018

Во время чемпионата мира по футболу в России мошенники могут установить в городах проведения матчей фиктивные банкоматы, сообщили газете «Коммерсантъ» источники в правоохранительных органах.

ЦБ 26 января опубликовал рекомендации для граждан и банков по усилению финансовой безопасности во время проведения футбольного первенства. В частности, регулятор напомнил о таком популярном способе хищения средств через банкоматы, как установка скиммингового оборудования для чтения данных с карт.

Однако ЦБ учел не все потенциальные риски, предупреждают собеседники «Коммерсанта» в правоохранительных органах. «Со скиммингом банки бороться научились, но куда более существенной проблемой является установка фиктивных банкоматов. Мы видим в этом существенную проблему, которая обостряется во время массового наплыва туристов, незнакомых с местными банками», – рассказал собеседник издания.

По его словам, если россияне привыкли пользоваться одними и теми же банкоматами и вряд ли попытаются снять деньги в подозрительном устройстве, то иностранным болельщикам будет сложно отличить фальшивый банкомат от настоящего.

Схема выглядит следующим образом: злоумышленники приобретают бывший в употреблении банкомат и устанавливают на него считывающие устройства. Когда клиент вставляет в него карту и вводит пин-код, на экране появляется уведомление об отказе в обслуживании, а мошенники при этом получают все данные карты.

По словам собеседника газеты, стоимость бывшего в употреблении банкомата составляет от 10 000 до 100 000 руб.

Ранее в Москве фальшивые банкоматы были выявлены в аэропортах «Внуково» и «Шереметьево», а также в двух крупных торговых центрах, в том числе в «Охотном Ряду», где устройство простояло два месяца, прежде чем его обнаружила полиция.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в 11 городах.

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