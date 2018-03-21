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Котировки Brent приблизились к $69 за баррель на данных о запасах в США

Нефть эталонных марок торгуется на максимальном уровне с начала февраля на данных о снижении запасов нефти в США по итогам прошлой недели.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17.43 мск 21 марта увеличилась на $1,4 (2,08%) до $68,82 за баррель. Нефть WTI с поставкой в мае на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялась на $1,19 (1,87%) до $64,73 за баррель. Курс доллара на торгах Московской биржи в среду падал и к 18.00 мск находился на уровне 57,35 руб. за доллар.

Из отчета министерства энергетики США следует, что запасы нефти в стране за минувшую неделю упали на 2,62 млн баррелей, что в целом совпало с обнародованными накануне данными Американского института нефти (API). Опрошенные S&P Global Platts в среднем прогнозировали увеличение запасов нефти за прошлую неделю на 2,6 млн баррелей. Резервы бензина снизились на прошлой неделе на 1,69 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Добыча нефти тем временем продолжила обновлять исторические рекорды и повысилась на 26 000 баррелей в сутки до 10,407 млн б/с. Импорт нефти упал на 508 000 б/с, а экспорт вырос на 86 000 б/с до 1,57 млн б/с.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, подскочили на 905 000 баррелей, максимальными темпами с прошлого октября. Несмотря на это, уровень запасов на терминале находится на минимуме с 2014 г.