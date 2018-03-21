АСВ купит 99,9% акций Промсвязьбанка
Центробанк России выкупит дополнительный выпуск обыкновенных акций Промсвязьбанка на сумму 113,4 млрд руб. В собственность Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перейдет более 99,9% обыкновенных акций банка. Об этом говорится в сообщении регулятора.
ЦБ внес изменения в план участия регулятора в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка, предусматривающие привлечение АСВ.
«Для завершения работы по финансовому оздоровлению планируется также реализовать мероприятия по продаже банком проблемных активов», - уточняется в пресс-релизе. Денежные средства, ранее предоставленные регулятором в качестве ликвидности банку, будут возвращены в течение 2018 г.
С середины декабря 2017 г. Промсвязьбанк передан на санацию в подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. Правительство решило на базе Промсвязьбанка создать банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов. Другие банки могут передать в Промсвязьбанк оборонные кредиты до 1 трлн руб. вместе с капиталом, говорил ранее министр финансов Антон Силуанов.