АСВ купит 99,9% акций Промсвязьбанка

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Посол России в Великобритании рассказал подробности встреч с Борисом Джонсоном

У российского посла в Великобритании Александра Яковенко было две встречи с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом Яковенко рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Обе встречи ограничились ультиматумами в адрес Москвы, сказал Яковенко. Великобритания просила признаться, что в России есть запасы химического оружия и над ними потеряли контроль, или раскрыть, что Москва причастна к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. «Ультимативный тон в отношении России неприемлем. Я об этом прямо сказал Джонсону», – добавил Яковенко. Россия никакого отношения к отравлению не имеет, сказал он.

Посол России в Великобритании также заметил, что встреча с Джонсоном оставила «гнетущий осадок». «Все были мрачные и всем своим видом демонстрировали, что Россия виновата в том, что случилось, и поэтому именно в такой манере нужно с нами разговаривать», – объяснил он.

Британское министерство иностранных дел, как и полиция страны, избегает контактов с посольством России в Соединенном Королевстве, отметил Яковенко. Это является прямым нарушением Конвенции по дипломатическим сношениям, добавил он: «Великобритания грубо нарушает международные обязательства. Это, конечно, позор».

Кроме того, Яковенко отметил, что у посольства нет информации о состоянии Скрипалях. Британцы полностью засекретили весь процесс, сказал он.

Скрипаль – бывший сотрудник ГРУ. В начале 2000-х в России его осудили за шпионаж в пользу Великобритании. Он провел в тюрьме более пяти лет. В 2010 г. его помиловали и в тот же год он получил убежище в Соединенном Королевстве. В начале марта 2018 г. Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии в английском Солсбери. Великобритания заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, которое было разработано в СССР. Кроме того, страна обвинила в произошедшем Россию.

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