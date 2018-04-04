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Минфин в апреле купит иностранную валюту на 240 млрд рублей

Министерство финансов России в апреле направит на покупку иностранной валюты 240,7 млрд руб. «Операции будут проводиться в период с 6 апреля 2018 г. по 8 мая 2018 г., соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 11,5 млрд руб.», – сообщила пресс-служба Минфина.

Покупать иностранную валюту будет Банк России на торгах Московской биржи. Приобретенная иностранная валюта будет зачисляться на счета Федерального казначейства в ЦБ.

Валюта покупается за счет дополнительных нефтегазовых доходов. В апреле они прогнозируются в размере 253,8 млрд руб. Рост нефтегазовых доходов связан с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем.

В марте на покупку валюты было направлено 192,5 млрд руб. Ежедневный размер интервенций составил 9,6 млрд руб., что на 39% ниже, чем в феврале.

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