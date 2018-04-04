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Мосбиржа может ввести торги иностранными акциями и вечернюю сессию

Московская биржа может запустить торги иностранными акциями и ввести вечернюю сессию на фондовом рынке - до 23.50 мск. Такие предложения обсуждались на заседании комитета по фондовому рынку во вторник, передают «Интерфакс» и Reuters со ссылкой на источники.

По информации источников, речь идет о торгах акциями 50 американских компаний. Изучается возможность торгов в вечернюю сессию иностранными и российскими акциями, входящими в базу расчета индекса Московской биржи. Биржа только начала обсуждать такую возможность с участниками рынка, конкретных решений еще не принято.

В какой валюте могут осуществляться расчеты - в рублях или долларах, не сообщается.

«Биржа обсуждает разные варианты с участниками рынка. Вечерняя сессия нужна, если мы решим торговать иностранными акциями. Пока этот проект в стадии обсуждения», - прокомментировал данную информацию представитель Московской биржи.