Тема дня: Новые санкции США против россиян
Полный список россиян и российских компаний, против которых введены новые санкции США
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Полный список россиян и российских компаний, против которых введены новые санкции США 17:26В список попали 26 человек и 15 юридических лиц
Как в России и за рубежом отреагировали на новый санкционный список США 17:46
Чем санкции США грозят фигурантам нового списка и их компаниям 17:31
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В управлении ЦБ по ЮФО сменился начальник

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Начальником главного управления ЦБ по Южному федеральному округу (ЮФО) станет Надежда Иванова. До этого она занимала должность советника председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, говорится в сообщении регулятора.

Ранее начальником ЦБ по ЮФО был Ильшалат Янгиров. С 9 апреля он станет первым заместителем Ивановой.

Иванова начала работать в госрегуляторе в 1975 г., отмечает «Интерфакс». По данным агентства, в разные годы работала экономистом и начальником управления. С октября 2013 г. Иванова входит в совет директоров ЦБ.

Бизнес
Новости

Титов назвал новые санкции США против России путем в никуда

Ведомости
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Новые санкции США в отношении России еще больше усложнят и без того непростые отношения между странами, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов. «К сожалению, неизбежная в будущем нормализация отношений между Россией и США дастся теперь гораздо сложнее», — цитирует Титова «РИА Новости».

По мнению бизнес-омбудсмена, введение санкций — это путь в никуда. «Я могу выразить только большое сожаление по данному поводу», — сказал Титов.

Он считает, что России необходимо как можно скорее переходить к новой экономической модели, которая сделает страну более привлекательной для иностранных инвесторов. «В этом случае политически мотивированное давление со стороны США будет уравновешиваться интересом со стороны других мировых игроков», — заключил Титов.

В пятницу минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Всего в новом списке 26 человек и 15 компаний.

Причиной для введения санкций стали ситуации на Украине, в Сирии, кибератаки, но «прежде всего попытки России подорвать западную демократию», говорится в сообщении минфина США.

Кто подпал под новые санкции США

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Бизнес
Новости

Президент Louis Vuitton стал самым богатым человеком Европы

Ведомости
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Французский бизнесмен Бернар Арно, возглавляющий производителя предметов роскоши Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), стал самым богатым человеком Европы, сообщает Bloomberg. В списке самых богатых людей мира Арно занимает четвертую строчку. Первые три места занимают американские миллиардеры.

Состояние Арно, по данным Bloomberg Billionaires Index, составляет $70,7 млрд. Подняться на первое место в списке самых богатых людей Европы Арно позволил рост котировок компании Christian Dior SE, в которой бизнесмену принадлежит доля.

Ранее самым богатым европейцем считался испанский миллиардер, основатель Inditex Амансио Ортега. Сейчас его состояние оценивается в $70,2 млрд.

В декабре прошлого года Forbes включил Бернара Арно в список самых успешных миллиардеров года. Француз занял третью строчку рейтинга. За 2017 г. его состояние выросло более чем в два раза. По данным Forbes на декабрь прошлого года, оно составляло $40,3 млрд. 

Какая одежда будет модной следующей осенью и зимой

Политика
Новости

Явлинский отказался участвовать в следующих президентских выборах

Ведомости
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Основатель «Яблока» Григорий Явлинский не будет принимать участие в следующих президентских выборах. Об этом заявил он сам, передает «Интерфакс».

«Все мои возможности исчерпаны. Ищите новые лица, ищите новых кандидатов, готовьте их», – сказал Явлинский. По его словам, нового кандидата нужно начинать готовить уже сейчас. Явлинский также выразил желание помогать в этом.

Явлинский выдвигался три раза на президентские выборы: в 1996 г., в 2000 г. и в 2018 г. На последних он набрал 1,05%. Лучший результат он получил при первом выдвижении, набрав 7,3% голосов.

«Вечные» кандидаты в президенты

Политика
Новости

На Украине суд арестовал капитана российского судна «Норд»

Ведомости
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Херсонский городской суд арестовал на два месяца капитана задержанного на Украине российского судна «Норд» Владимира Горбенко, передает ТАСС со ссылкой на представителя российского консульства на Украине.

«Заключение под стражу на два месяца с возможностью внесения залога», - сказал он.

Представитель генконсульства России в Одессе заявил, что защита планирует обжаловать решение суда. «Мы обсудили с адвокатами ситуацию вокруг решения суда. Адвокаты заявили, что будут подавать апелляцию», - сказал он, заявив, что «залог будет внесен сегодня».

Горбенко обвиняется в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Ему грозит до пяти лет тюрьмы с конфискацией транспортного средства.

При этом Приморский районный суд Мариуполя рассматривает дело об административном правонарушении против остальных членов экипажа судна. В случае если они будут признаны виновными, суд оштрафует их.

Украинские пограничники задержали судно «Норд» в Азовском море 25 марта. На его борту 10 граждан России. Судно отбуксировали в порт Бердянска.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Цена акций En+ Дерипаски обвалилась после введения санкций

Ведомости
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Стоимость глобальных депозитарных расписок En+ Group резко упала в ходе биржевых торгов на новостях о включении компании и ее акционеров в санкционный список США.

Бумаги En+ на Лондонской фондовой бирже подешевели более чем на 22% к закрытию предыдущих торгов, к 16.55 падение скорректировалось до 21,11% ($9,62 за бумагу), капитализация компании снизилась до 4,97 млрд фунтов стерлингов ($6,958 млрд).

На Московской бирже расписки En+ потеряли в цене 22,2%, на момент публикации падение смягчилось до 17,8% (584,5 руб. за бумагу).

Минфин США включил Олега Дерипаску и его основные активы En+ и Rusal в санкционный список. Ограничительные меры будут действовать не только против фигурантов списка, но и против их контрагентов, которые совершили «существенные транзакции» в их интересах.

Политика
Новости

Николай Патрушев прокомментировал свое включение в санкционный список

Ведомости
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Секретарь Совета безопасности России, экс-директор ФСБ Николай Патрушев сказал журналистам, что только от них узнал о включении в санкционные списки США. «Ну, я уже и в других списках тоже существую. Тем не менее мы занимаемся международной деятельностью, считаю, что занимаемся эффективно. Посещаю многие страны», – сказал секретарь Совбеза.

Введение новых санкций со стороны США в его отношении «не означает, что мы не будем с ними общаться», сказал Патрушев. «Есть другие страны, где можно общаться и решать эти вопросы», – пояснил чиновник.

На бизнесменах, в отношении которых также введены санкции, это отразится, считает Патрушев: «Но они найдут, как компенсировать угрозы для их экономики».

На вопрос о возможном ответе на санкции со стороны России Патрушев сказать затруднился: «Вы меня спрашиваете о том, чего я не видел. Я слышу – санкции, но в чем они выражаются, пока не знаю. Когда буду знать, тогда и буду представлять, будет реакция или нет».

Кто попал под новые санкции США

Выбор редактора
Политика
Новости

Суд обязал экс-президента Бразилии явиться в тюрьму

Ведомости
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Бразильский суд распорядился, чтобы экс-президент страны Луис Инасиу Лула да Силва в пятницу добровольно явился в полицию и начал отбывать тюремный срок по обвинению в коррупции. Если он не сделает это к пяти часам вечера по местному времени, ему будет грозить арест, пишет The Wall Street Journal. Это помешает ему принять участие в президентских выборах в октябре.

Да Силва был приговорен к 12 годам и одному месяцу лишения свободы за получение взяток от строительных компаний, в том числе квартиры на побережье. Взамен он должен был помочь им заключить контракты с нефтяной госкомпанией Petrobras. В четверг Верховный суд Бразилии отклонил петицию да Силвы, который просил оставить его на свободе, пока он подает апелляцию.

Да Силва отрицает свою вину и называет это дело происками политических оппонентов. Он считался фаворитом предстоящих выборов, но ожидается, что теперь у него практически не останется шансов на победу, пишет FT. При этом есть вероятность, что да Силва пробудет в тюрьме только часть срока, а оставшуюся проведет под домашним арестом или в какой-то другой форме.

Кто из лидеров государств был осужден или находился под следствием

Выбор редактора
Экономика
Новости

Минпромторг пообещал наказывать за отказ от работы с подпавшими под санкции США компаниями

Ведомости
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Российские власти постараются не допустить отказа от взаимодействия российских контрагентов и банков с подпавшими под санкции США отечественными компаниями, последние получат от государства дополнительную поддержку, заявил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Российские компании, которые подпали под санкции, будем еще больше поддерживать», – сказал Мантуров (цитаты по «Интерфаксу»).

Министр пообещал пресекать бойкотирование российским рынком санкционных компаний. «Были некоторые прецеденты ранее по введенным санкциям против российских компаний, и некоторые банки, некоторые потребители пытались максимально устраниться от использования продукции этих компаний», – отметил Мантуров, подчеркнув, что в Минпромторге такого подхода не приемлют и намерены за это «жесточайше наказывать», применяя административные меры.

«Это просто по меньшей мере непатриотично, раз, а во-вторых, экономически мы этого делать не позволим», – заключил Мантуров.

Минпромторг не может отвечать за внешний рынок, так как ограничить иностранных контрагентов нельзя. «Но что касается внутри страны, если кто-то будет реагировать и смотреть на таблички, против кого там вводятся санкции, мы тоже так же будем относиться к этим структурам», – пообещал Мантуров.

«Поэтому такими глупостями даже не надо заниматься и думать об этом», – резюмировал он.

В пятницу минфин США опубликовал список российских бизнесменов, топ-менеджеров и компаний, против которых введены новые санкции. Всего в списке 26 человек и 15 компаний.

Новые меры против граждан и компаний России вводятся в соответствии с законом о противодействии противникам США при помощи санкций (CAATS). Ограничительные меры будут действовать не только против фигурантов списка, но и против их контрагентов, которые совершили «существенные транзакции» в их интересах.

Контрагентам грозит ограничение на экспорт товаров из США и запрет на получение любых финансовых услуг, привлечение финансирования с участием американских банков и инвесторов, введение ограничений на владение имуществом в Штатах и запрет на выдачу виз и на въезд в страну руководству компании и ее контрольным акционерам.

Технологии
Новости

РБК узнал о массовом сокращении штата «Матч ТВ»

Ведомости
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На телеканале «Матч ТВ» (входит в «Газпром-медиа») проходит массовое сокращение штата, сообщает РБК со ссылкой на источник в холдинге и бывшего сотрудника канала.

По данным издания, упразднено сразу несколько департаментов и служб, в частности HR, финансов, юридический, аналитики и программирования. С ноября прошлого года штат телеканала и связанных с ним структур уже сокращен на 20-30%, говорят собеседники РБK.

Всего в субхолдинге «ГПМ Матч», в который входят телеканал «Матч ТВ», кабельные каналы «Матч Футбол 1», «Матч Наш спорт», «Матч Арена» и другие, а также сайт sportbox.ru, работают около 1000 человек, рассказал один из источников издания.

В октябре прошлого года «Газпром-медиа» поменял систему управления каналом «Матч ТВ» и одноименным субхолдингом. Управление спортивным подразделением холдинга было передано субхолдингу «Газпром-медиа развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ).

Официальные представители «Газпром-медиа» и «Матч ТВ» не прокомментировали информацию о сокращении штата.

Политика
Новости

Путин уволил 11 генералов силовых структур

Ведомости
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Президент Владимир Путин подписал указ об увольнении, назначении на должность и присвоении звания в некоторых федеральных государственных органах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент освободил от занимаемой должности 11 генералов из структур Министерства внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказаний, Следственного комитета России (СКР) и МЧС.

Должностей лишились:

замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД генерал-майор Павел Бугаев;

начальник Научно-исследовательского института ФСИН генерал-майор Андрей Быков;

начальник Уральского юридического института МВД генерал-майор Александр Гук;

начальник Академии государственной противопожарной службы МЧС генерал-полковник Шамсутдин Дагиров;

начальник управления ФСИН по Удмуртской Республике полковник Владимир Доронин;

руководитель следственного управления СКР по Свердловской области генерал-лейтенант Валерий Задорин;

руководитель следственного управления СКР по Красноярскому краю генерал-лейтенант Игорь Напалков;

министр внутренних дел Удмуртской Республики генерал-майор Александр Первухин;

руководитель Следственного управления СКР по Белгородской области генерал-майор Александр Сергеев;

руководитель Следственного управления СКР по Пензенской области генерал-лейтенант Олег Трошин;

руководитель Следственного управления СКР по Псковской области генерал-майор Олег Тушмалов;

замначальника главного управления МВД по Волгоградской области генерал-майор Виталий Шевченко.

В указе также содержатся сведения о назначении и присвоении специальных званий. О причинах кадровых изменений не сообщается.

Бизнес
Новости

«Транснефть» ведет переговоры о продаже «префов» катарским компаниям

Интерфакс
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Катарские компании планируют купить пакет привилегированных акций «Транснефти», сообщил президент российской компании Николай Токарев. Всего привилегированными акциями «Транснефти» владеют 5-6 иностранных участников. «Точно не помню, это 5-6 иностранных участников из Японии, Китая, Саудовской Аравии, Сингапура. Катар собирается», - сказал он.

Токарев не стал раскрывать, какой объем хотят приобрести катарские инвесторы. «Переговоры еще будут идти», - сказал он.

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