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Россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг

Россиянам с 2019 г. будут присваивать индивидуальный кредитный рейтинг согласно вступающим в силу поправкам в закон о кредитных историях, рассказал исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников в интервью «Российской газете».

Рейтинговые баллы будут автоматически рассчитываться на основе разных параметров из кредитной истории: наличия просрочек, уровня долговой нагрузки, количества запросов на проверку кредитной истории, «возраста» этой истории. Однако даже высокий балл не будет гарантировать выдачу кредита, отмечает Мясников.

Кредитная история может формироваться не только с момента выдачи первого кредита, но после подачи заявления на кредит или запроса банка на проверку заемщика в бюро.

С июля 2014 г. кредитные организации обязаны передавать информацию о своих клиентах хотя бы в одно бюро кредитных историй даже без согласия заемщика. Кредитную историю физлица с его согласия может получить любое юридическое лицо.