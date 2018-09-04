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Bloomberg рассказал о рекордном росте зарплат управляющих капиталами в Азии

Растущая армия миллионеров в Азии привела к рекордному за последние десятилетия росту зарплаты управляющих капиталами в регионе, сообщает Bloomberg. По словам опрошенных агентством банкиров и рекрутеров, согласившиеся переехать в Сингапур и Гонконг менеджеры могут рассчитывать на прибавку к зарплате в 30%.

По данным Credit Suisse, сейчас на два крупнейших банковских центра региона приходится менее 10 000 лицензированных управляющих. Это недостаточно для огромного азиатского рынка, констатирует руководитель Ассоциации управления частным капиталом Гонконга Эми Ло. В связи с этим азиатские банки переманивают управляющих. И в случае прибавки в 20-30% сотрудников тяжело удержать от переезда в Азию, указывает Ло.

Прибавка к базовому окладу для «перебежчиков» в Азии может составить даже 30-45%, отмечает Джеффри Биван из рекрутингового агентства Asia Carbon Search.

В среднем специалист в крупном банке управлял в прошлом году активами в размере $341 млн, согласно данным Asian Private Banker. Те, кто меняют место работы, обычно сохраняют за собой до половины управляемого капитала, отмечает Bloomberg.

Азиатский рынок очень голоден, подчеркивает руководитель направления Китая и Северной Азии в Банке Сингапура Деррик Тан. Наибольший спрос наблюдается на специалистов со знанием китайского языка. Bloomberg обращает внимание, что в Китае количество миллионеров составляет около 1,2 млн, причем большинство из них являются новичками в сфере персонального банкинга.