Технологии

Новости

Роскомнадзор назвал вопиющей утечку данных клиентов трех банков

Роскомнадзор назвал вопиющей ситуацию с утечкой данных около 900 000 клиентов банков и намерен заблокировать в России ресурс, где оказались украденные базы данных, говорится в сообщении ведомства.

«В данный момент анализируем ситуацию. На первый взгляд она выглядит вопиющей», – отметил представитель Роскомнадзора. По его мнению, нахождение такого количества личных данных в сети создает большие риски мошенничества и нарушения прав россиян.

Он пояснил, что базы данных оказались на платном форуме, который зарегистрирован американским регистратором на имя украинского гражданина, а серверы находятся на территории Германии. Ведомство планирует обратиться в суд с просьбой о блокировке данного ресурса в России.

Также Роскомнадзор займется проверкой, чтобы выяснить, повлекла ли эта утечка реальные последствия для граждан. По результатам этого анализа ведомство примет меры в отношении операторов персональных данных, допустивших утечку. Ведомство не исключает, что базы данных сформированы в результате фишинга, поэтому к изучению ситуации могут быть привлечены правоохранительные органы.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил об утечке персональных данных около 900 000 граждан, являвшихся клиентами Альфа-банка, «ОТП банка» и «ХКФ банка» (Home credit bank). В открытом доступе оказались паспортные данные, номера телефонов, места работы и проживания, данные о кредитных лимитах клиентов. Все три банка проводят внутренние проверки после информации об утечке личных данных их клиентов в сеть.