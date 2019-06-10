Роскомнадзор назвал вопиющей утечку данных клиентов трех банков

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Роскомнадзор назвал вопиющей ситуацию с утечкой данных около 900 000 клиентов банков и намерен заблокировать в России ресурс, где оказались украденные базы данных, говорится в сообщении ведомства.
«В данный момент анализируем ситуацию. На первый взгляд она выглядит вопиющей», – отметил представитель Роскомнадзора. По его мнению, нахождение такого количества личных данных в сети создает большие риски мошенничества и нарушения прав россиян.
Он пояснил, что базы данных оказались на платном форуме, который зарегистрирован американским регистратором на имя украинского гражданина, а серверы находятся на территории Германии. Ведомство планирует обратиться в суд с просьбой о блокировке данного ресурса в России.
Также Роскомнадзор займется проверкой, чтобы выяснить, повлекла ли эта утечка реальные последствия для граждан. По результатам этого анализа ведомство примет меры в отношении операторов персональных данных, допустивших утечку. Ведомство не исключает, что базы данных сформированы в результате фишинга, поэтому к изучению ситуации могут быть привлечены правоохранительные органы.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил об утечке персональных данных около 900 000 граждан, являвшихся клиентами Альфа-банка, «ОТП банка» и «ХКФ банка» (Home credit bank). В открытом доступе оказались паспортные данные, номера телефонов, места работы и проживания, данные о кредитных лимитах клиентов. Все три банка проводят внутренние проверки после информации об утечке личных данных их клиентов в сеть.
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В Москве 12 июня, в День России, пройдет марш в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по делу о покушении на сбыт наркотиков. Организаторы акции – российские журналисты и активисты: Илья Азар, Евгений Берг, Ирина Гордиенко, Николай Данилов, Андрей Ковалев, Марина Литвинович, Артем Лоскутов, Елизавета Нестерова, Тася Никитенко, Лев Пархоменко, Григорий Туманов, говорится на странице мероприятия в Facebook.
Мероприятие не согласовано с московскими властями. «Мы выходим мирно, в руках мы будем нести газеты со статьями об Иване Голунове, поэтому мы не будем согласовывать наш марш», – уточнили организаторы акции. Они выразили надежду на то, что городские власти не будут препятствовать проведению акции.
«Ведомости» запросили комментарий представителя мэрии Москвы.
10 июня три главные деловые газеты России – «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК – впервые вышли с одинаковой первой полосой в поддержку Голунова. На обложках изданий написано «Я/Мы Иван Голунов». Редакции потребовали максимальной прозрачности при проведении расследования в отношении Голунова, в том числе детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к его задержанию.
Голунов – журналист-расследователь, до «Медузы» он работал в «Новой газете», Forbes, «Большом городе», «Ведомостях» и РБК. Днем 6 июня Голунов был задержан в центре Москвы. Полиция заявила, что у него нашли наркотики. Ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств (ст. 30 и 228.1 УК). 8 июня Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест, запретив ему пользоваться телефоном и интернетом. Голунов вину не признал. На суде он заявил, что наркотики ему подбросили, а преследование связано с его профессиональной деятельностью. По словам Голунова, незадолго до задержания он сдал редактору статью о возможных связях сотрудников ФСБ и похоронной мафии. Голунов уточнил, что при задержании его избили и на протяжении 12 часов не разрешали позвонить адвокату или предупредить близких.
Накануне, 9 июня, телеведущий Дмитрий Киселев со ссылкой на главного нарколога Евгения Брюна сообщил, что эксперты не нашли в моче Голунова следов наркотиков. Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков (Голунова защищают адвокаты «Агоры») уточнил, что эксперты МВД также не обнаружили следов наркотических средств на контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах журналиста.
Кто вступился за Голунова
Евгений Разумный / Ведомости
ВЛАДИМИР ПОЗНЕР журналист
Сам арест Голунова и то, что с этим связано, у меня вызывают массу вопросов и кажутся абсолютным подлогом. Я не могу сказать, что это утверждаю, потому что для таких заявлений надо иметь конкретную информацию, но после чтения публикаций чувство такое у меня, несомненно, есть.
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Личный архив
ЮРИЙ ДУДЬ журналист
Иван Голунов – один из лучших журналистов-расследователей России. Позавчера он находил девять пентхаусов у родственников вице-мэра Москвы, расчерчивал устройство похоронного бизнеса, рассказывал про черных риэлторов, которые отжимают квартиры, и многих других замечательных людей. А вчера у него нашли наркотики в довольно лошадиных количествах. При том что в кругу коллег у Голунова репутация человека, который вообще не употребляет. Вам вся эта история может показаться внутрицеховой, и сегодняшнее фейсбучное возмущение вы быстро забудете. Зря, если так. Давнее, хладнокровное и – теперь – жестокое истребление свободной журналистики в России касается любого человека, который в России живет. Один из гостей «вДудя» как-то прекрасно сформулировал: «Для чего существует журналистика? Чтобы напомнить власти об обязанностях, а обществу – об идеалах». <...> Свободные журналисты – те, кто не вылизывает анус начальству и живет одной жизнью с народом, – остаются даже в России. Их все меньше, но они есть. И они одни из первых, кто придет к вам на помощь, когда все вокруг вконец *** [обнаглеют]. Поэтому беспредел по отношению к этому парню в желтых очках – это не что-то далекое. Это беспредел по отношению к любому из вас.
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Андрей Махонин / Ведомости
БОРИС ГРЕБЕНЩИКОВ музыкант
Я хочу гордиться Россией, а то, что происходит сейчас, – это стыд и позор. И пока Ивана не освободят, это будет стыд и позор всей России.
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Максим Стулов / Ведомости
ТИНА КАНДЕЛАКИ генпродюсер «Матч ТВ» и телеканала «Супер»
Кто-нибудь еще помнит, что сейчас у нас проходит форум, призванный улучшать наш инвестиционный климат? Крупнейшее экономическое событие погребено под новостями о задержании журналиста «Медузы». Этот инфоповод полон триггеров, которые свидетельствуют о гигантском разрыве между силовиками и обществом. Подавляющее количество людей, определяющих информационную повестку, транслируют нулевое доверие в адрес правоохранительных органов. Подлог наркотиков называется общеупотребимым инструментом преследования неугодных. Усилиями коллег и просто сочувствующих Ивану людей его дело попало в поле зрения миллионов наших граждан. Но даже в условиях пристального внимания правоохранители продолжают демонстрировать свою бесчеловечность. Что же происходит с теми, кто такого внимания лишен?
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Андрей Гордеев / Ведомости
КСЕНИЯ СОБЧАК телеведущая
Это, конечно, абсолютный беспредел. Я лично знаю Ивана Голунова очень хорошо. Это человек, с которым мы каждый день работали. <...> Абсурдность этой ситуации нельзя преувеличить, потому что, ну конечно же, он никакого отношения не имел никогда к наркотикам. Ваня – тихий и профессиональный человек, который занимался серьезнейшей расследовательской журналистикой, разоблачал коррупцию во власти. Из-за его расследований отменили два тендера в Москве. Вы можете представить себе? Многомиллионные сделки, которые благодаря Ване были отменены, – фальшивые коррупционные тендеры. Это человек, который не просто боролся с властью. Он реально делал расследования, которые меняли нашу реальность. Я не могу себе представить, что в качестве подработки он был не редактором каких-то журналистских программ, а еще варил дома мет и вообще во все тяжкие бросился.
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Евгений Разумный / Ведомости
ЕВГЕНИЙ РОЙЗМАН бывший мэр Екатеринбурга
Я не знаю Голунова и не читал его расследований, но разбираюсь в том, что касается наркотиков. Из того, что мы можем узнать из опубликованного – показания Голунова, пресс-релизы МВД, обвинительное заключение, комментарии полиции и адвокатов, – совершенно не следует никакого приготовления к сбыту и тем более покушения на сбыт. И никто в это не верит, тем более что на старте МВД уже было поймано на вранье. Чтобы доказать покушение на сбыт, необходимо множество правильно оформленных ОРМ, которые подписывает начальник отдела или начальник полиции. Мало того, эти документы должны быть опубликованы в деле, озвучены в суде, т. е. рассекречены. Если они есть, то станут известны. Если их нет, тогда вообще ничего нет и обязаны прекратить все и оправдать. Оформить такое задним числом очень сложно. <...> А дело по наркотикам похоронить невозможно, потому что наличие наркотиков – уже материальный состав преступления, и раскрывать придется. И за этим сейчас наблюдает вся страна. Мне кажется, они загнали себя в ловушку и поэтому не могут включить задний ход.
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Александра Зотова / Ведомости
Григорий Явлинский основатель партии «Яблоко»
Думаю, что журналисту Ивану Голунову сотрудники полиции подбросили наркотики. И все так думают. <...> Иван Голунов широко известен как один из лучших в стране журналистов-расследователей. Объектом его расследований часто становились московские чиновники. Голунов, в частности, писал об элитной недвижимости вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, о планах столичной мэрии по вывозу мусора в другие регионы страны, о черных кредиторах, отнявших у москвичей более 500 квартир. И сейчас ему нагло затыкают рот, как многим другим, кто решается говорить правду в полный голос. И то, что случилось с Иваном Голуновым, в любой момент может случиться с каждым.
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Суд признал полковника Дмитрия Захарченко виновным в получении взятки, которая выразилась в незаконном оказании услуг имущественного характера, а также во вмешательстве в деятельность следователя. Приговор бывшему замначальника управления «Т» антикоррупционного главка Министерства внутренних дел оглашает Пресненский суд.
Как говорится приговоре, воспользовавшись 50%-ной скидочной картой сети ресторанов La Marée, полученной в обмен на общее покровительство, Захарченко получил незаконное освобождение от имущественных обязательств на 2 949 754 руб.
Вина Захарченко полностью подтверждается полученными доказательствами, заявила судья. Кроме того, говорит судья, Захарченко предупредил фигурантов дела Нота-банка об обысках.
Захарченко был временно исполняющим обязанности начальника управления в антикоррупционном главке МВД. Его обвиняют в получении взяток и воспрепятствовании правосудию (ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 294 Уголовного кодекса). С сентября 2016 г. он находится под стражей. Свою вину полковник не признает.
Гособвинитель ранее попросила приговорить полковника Захарченко к 15,5 года колонии строгого режима.
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Эксперты МВД не нашли следов наркотических средств на контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков (Голунова защищают адвокаты «Агоры»). Он опубликовал соответствующее заключение экспертов.
Накануне, 9 июня, телеведущий Дмитрий Киселев со ссылкой на главного нарколога Евгения Брюна сообщил, что в моче Голунова также не нашли следов наркотиков. «Исследование продолжается, но на сегодняшний момент [наркотики] не обнаружены», – сказал Брюн «РИА Новости». Результаты такого анализа имеют юридическую силу, уточнил он.
Журналист Голунов был задержан 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы 8 июня в качестве меры пресечения избрал для него домашний арест до 7 августа. В суде прокурор сказал, что Голунову грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.
Ранее пресс-служба МВД заявила, что после задержания у журналиста нашли метилэфедрон, а при обыске в квартире – более 5 г кокаина. Голунов вину не признал. На суде он заявил, что наркотики ему подбросили, а преследование связано с расследованием, которым он занимался. Он сообщил, что при задержании его избили, на протяжении 12 часов не разрешали позвонить адвокату или предупредить о задержании близких. Генпрокуратура сообщила о готовности провести проверку жалобы о возможных нарушениях при задержании журналиста. Управление МВД по Москве передало дело Голунова в главное следственное управление ведомства.
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Главное управление по расследованию особо важных дел СК России возбудило уголовное дело против трех участников преступной группы, занимавшихся кражей драгоценных камней из компании «Алроса», сообщается на сайте СК.
По версии следствия, сотрудница «Алросы» Елена Канунникова похищала алмазы компании, гражданин России и Грузии Владимир Табидзе был посредником, а россиянин Владимир Гординский отвечал за сбыт драгоценных камней.
Следователи и сотрудники ФСБ 6 июня задержали преступную группу с поличным при попытке хищения партии алмазов стоимостью более 22 млн руб. Во время обысков в домах подозреваемых обнаружено около 500 необработанных природных алмазов общей массой более 2000 карат и 11 бриллиантов на общую сумму более $3 млн, а также наличные – более $2 млн и 500 000 евро. Кроме того, найдена ювелирная продукция известных мировых брендов – более 30 часов, инкрустированных бриллиантами.
Подозреваемые заключены под стражу по решению суда, следователи продолжают работу по выяснению всех обстоятельств деятельности преступной группы.
В компании «Алроса» подтвердили «Ведомостям» информацию о пресечении масштабной схемы хищений алмазов и уточнили, что кражи осуществлялись через Единую сбытовую организацию компании, а задержание предполагаемых преступников проведено при непосредственном участии службы безопасности «Алросы». «Компания не комментирует ход расследования и проводит собственные служебные расследования», – отмечается в сообщении. «Алроса» намерена продолжить искоренение случаев коррупции.
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Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на выборах главы государства, набрав 70,76% голосов, передает агентство «Казинформ». Такие данные озвучил на брифинге заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Константин Петров. Второе место занял Амиржан Косанов с 16,02%.
Явка на выборах после закрытия участков составила 77,4%, сообщил на брифинге член Центризбиркома республики Ляззат Сулеймен. По данным ЦИК, наибольшая активность избирателей наблюдалась в Алма-Атинской (89%), Актюбинской (84,8%) и Туркестанской областях (84,8%). В Нур-Султане явка составила 68,9%, в Алма-Ате и Шимкенте – 52,2 и 67,6% соответственно.
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Нурсултан Назарбаев в марте сложил полномочия президента страны. Временно исполняющим обязанности президента страны стал Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Токаев был выдвинут на выборы главы государства от правящей партии по предложению Назарбаева.
Сотни человек задержаны на митинге в Нур-Султане
Mariya Gordeyeva / Reuters
В столице Казахстана полицейские 9 июня задержали около 500 человек, вышедших на митинг в день проведения в стране президентских выборов
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Mariya Gordeyeva / Reuters
Протестующие считают проводимые выборы нелегитимными, поскольку на предвыборную кампанию и ознакомление с программами кандидатов было выделено мало времени
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AP
Акция проходила на площади перед дворцом «Жастар»
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Mariya Gordeyeva / Reuters
Люди скандировали «Позор!», «Свобода!»
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AP
Задержанных полицейские принудительно отправляли в автобусы
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Mariya Gordeyeva / Reuters
Сотрудники правоохранительных органов применили силу для разгона протестующих
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Alexei Filippov / AP
Собравшиеся также требовали отпустить на свободу политзаключенных, в том числе задержанных за участие в предыдущих акциях протеста
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AP
В воскресенье в Казахстане проходят внеочередные президентские выборы. Впервые за годы независимости страны в них не принимает участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев
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Alexei Filippov / AP
На пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев
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Данные около 900 000 граждан, являвшихся клиентами Альфа-банка, «ОТП банка» и «ХКФ банка» (Home credit bank), оказались в открытом доступе, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании DevicеLock.
В частности, в открытом доступе оказалось несколько баз данных, которые содержали паспортные данные, телефоны, адреса проживания и места работы, а также информацию о кредитном лимите клиентов банков. Основная часть украденных сведений была собрана несколько лет назад, но многие данные по-прежнему актуальны. Альфа-банк и «ХКФ банк» сообщили «Коммерсанту», что изучат информацию об утечке и проверят происхождение баз данных. «ОТП банк» не зафиксировал пропажи данных.
Издание пишет, что все клиенты из одной из украденных баз данных проживают в Северо-Западном федеральном округе.
Бизнес
Новости
WSJ: Трампу предложили отсрочить на два года ряд запретов на продукцию Huawei
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Исполняющий обязанности руководителя административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Войт попросил президента США Дональда Трампа отсрочить вступление в силу ряда положений прошлогоднего указа о запрете на оборудование китайских технологических гигантов Huawei и ZTE, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на соответствующее письмо.
По мнению Войта, вступление в силу этих положений нанесет ущерб американским компаниям, использующим продукцию Huawei и ZTE. В письме предлагается отсрочить с двух до четырех лет введение запретов для правительственных ведомств, получателям грантов, государственных займов. В противном случае, по утверждению административно-бюджетного управления, произойдет существенное сокращение числа компаний, способных выполнять заказы правительства. Ведомство также прогнозирует значительное ухудшение финансового положения частных предприятий в ряде регионов, где востребована продукция Huawei.
В середине мая Трамп подписал указ, который вводит режим чрезвычайного положения для защиты американской инфраструктуры от иностранных угроз. В связи с этим министерство торговли США внесло Huawei в список компаний, представляющих угрозу национальной безопасности. В августе 2018 г. Трамп запретил госучреждениям использовать оборудование Huawei и ZTE. Huawei считает решение американских властей посягательством на ее права. Компания считает, что из-за введенных ограничений США «будут отставать в развертывании сети 5G».
Финансы
Новости
«Коммерсантъ»: основатель «Домашних денег» создал новую микрофинансовую организацию
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Основатель «Домашних денег» Евгений Бернштам открыл новую микрофинансовую организацию, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их информации, компания получила название «Второй шанс», ее руководство уже обратилось к некоторым конкурентам из коллекторских агентств с предложением выкупить их долги для рефинансирования. Источники «Коммерсанта» утверждают, что бенефициаром «Второго шанса» является Евгений Бернштам. Он якобы лично связывается с отдельными участниками рынка и ведет переговоры о передаче портфелей, уточняет издание.
По словам источников газеты, «Второй шанс» предлагает кредиторам оценить портфель долгов. Компания готова отобрать тех, кто, по ее мнению, может согласиться на рефинансирование, и предложит им новые условия выплаты задолженности. При этом «Второй шанс» готов скупать долги только в рассрочку по графику платежей либо после того, как должник начнет возвращать долг, уточнил один из источников.
Как отмечает «Коммерсантъ», «Второй шанс» создан на базе микрокредитной компании «Днепр», основанной в 2013 г. Учредителями являются Евгений Бурлаковский, Геннадий Красавин, Андрей Дегтев. С февраля 2014 г. по январь 2016 г. компания была включена в реестр микрофинансовых организаций Центробанка. «Второй шанс» вел реальную деятельность, отмечает «Коммерсантъ». В феврале этого года был изменен устав компании, в марте она сменила название на МКК «Второй шанс», при этом уставный капитал и учредители остались прежними.
«Домашние деньги» 30 августа 2018 г. были исключены ЦБ из госреестра. После этого кредиторы подали иск о банкротстве компании. Самого Бернштама ЦБ внес в базу лиц с неудовлетворительной деловой репутацией. Из-за этого бизнесмен не может владеть более чем 10% акций финансовых организаций и занимать руководящие должности.
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Бизнесмен Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем ключевого подрядчика строительства моста в Крым – ООО «СГМ-мост», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». Ранее доли компании находились на балансе ООО «Стройгазмонтаж». Представитель Ротенберга подтвердил «Интерфаксу» эту информацию.
«СГМ-мост» был создан в 2015 г. для управления проектированием и строительством моста через Керченский пролив. «Дочернее предприятие позволило сконцентрировать все ресурсы для реализации масштабного проекта в единой структуре и повысить прозрачность финансовых потоков», – пояснил представитель бизнесмена. В прошлом году «СГМ-мост» на полгода раньше срока истечения госконтракта закончил строительство автодорожной части моста. В этом году компания достроит железную дорогу через Керченский пролив, добавил представитель Ротенберга.
Автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто 16 мая 2018 г. На данный момент идет строительство железнодорожных путей. Согласно утвержденному плану их должны ввести в эксплуатацию в декабре 2019 г.
Как Путин и Ротенберг открывали Крымский мост
Евгений Разумный / Ведомости
Президент Владимир Путин и миллиардер Аркадий Ротенберг (справа) открыли Крымский мост. ООО «Стройгазмонтаж» Ротенберга было генподрядчиком проекта. Стоимость моста – 227,9 млрд руб.
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Евгений Разумный / Ведомости
Путин проехал 19 км по мосту за рулем строительного «Камаза»
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
6/23
Евгений Разумный / Ведомости
7/23
Евгений Разумный / Ведомости
После визита Путина Ротенберг признался, что у него «мурашки бегают», когда он говорит о завершении стройки
8/23
Евгений Разумный / Ведомости
9/23
Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
Путин после поездки на "Камазе" поздравил строителей с завершением стройки
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Эксперты химико-токсикологической лаборатории не выявили наркотики в биологических следах журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом в программе «Вести недели с Дмитрием Киселевым заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн. «На сегодняшний день различными нашими методами и исследованиями химико-токсикологической лаборатории в биологических следах журналиста наркотики были не обнаружены», – сказал он.
Брюн рассказал, что существуют две системы оценки: клиническая оценка (состояние психической сферы, кожных покровов, моторики, наличия следов инъекций, покраснение глаз) и лабораторные исследования, которые состоят из двух частей. «Первая – это предварительные исследования... Они считаются доказательной базой. И есть системы на наркотики – экспресс-тесты... Может браться моча, может – кровь», – отметил Брюн. По его словам, если предварительный анализ что-то выявляет, то далее материал направляют в химико-токсикологическую лабораторию, где «на больших аппаратах проводятся» исследования. Результаты такого анализа имеют юридическую силу, добавил Брюн.
Сотрудники правоохранительных органов задержали Голунова 6 июня. Ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы 8 июня в качестве меры пресечения избрал для журналиста домашний арест до 7 августа. В суде прокурор сказал, что Голунову грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.
Ранее МВД утверждало, что после задержания у журналиста обнаружили метилэфедрон, а при обыске в квартире – более 5 г кокаина. Голунов не признает вину. На суде он заявил, что наркотики ему подбросили, а преследование связано с расследованием, которое он готовил. Он также рассказал, что при задержании его избили, на протяжении 12 часов ему не разрешали позвонить адвокату или предупредить близких. Генпрокуратура заявила о готовности провести проверку жалобы о возможных нарушениях при задержании журналиста. Управление МВД по Москве в субботу сообщило о передаче дела Голунова в главное следственное управление ведомства.
Журналиста «Медузы» Ивана Голунова отправили на два месяца под домашний арест. Он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков. Заседание должно было пройти в первой половине дня, но задержанный почувствовал себя плохо в изоляторе временного содержания. Приехавшие к нему врачи скорой помощи заподозрили перелом ребер и сотрясение мозга. После обследования главврач 71-й больницы объявил, что журналисту не требуется госпитализация и он может присутствовать в суде. Обвинение попросило арестовать Голунова
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Действующий президент Казахстана, преемник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев лидирует на выборах главы государства с 70,13% голосов, передает информагентство «Казинформ» со ссылкой на данные экзитполов исследовательского института «Общественное мнение». «По результатам Exit poll голоса избирателей распределились следующим образом: Жамбыл Ахметбеков – 3,86%, Дания Еспаева – 5,32%, Амиржан Косанов – 15,39%, Толеутай Рахимбеков – 3,03%, Амангелды Таспихов – 1,41%, Касым-Жомарт Токаев – 70,13%, Садыбек Тугел – 0,86%», – заявила на брифинге директор исследовательского института «Общественное мнение» Айнур Мажитова.
По данным экзитполов исследовательского центра «Молодежь», за Токаева отдано 69,94% голосов.
Явка на выборах после закрытия участков составила 77,4%, сообщил на брифинге член Центризбиркома республики Ляззат Сулеймен. По данным ЦИК, наибольшая активность избирателей наблюдалась в Алма-Атинской (89%), Актюбинской (84,8%) и Туркестанской областях (84,8%). В Нур-Султане явка составила 68,9%, в Алма-Ате и Шимкенте – 52,2% и 67,6% соответственно.
Председатель правящей в Казахстане партии «Нур Отан» и лидер нации Нурсултан Назарбаев 23 апреля предложил выдвинуть кандидатуру Токаева на предстоящих внеочередных выборах президента.