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Курс биткойна превысил отметку в $10 000

Стоимость биткойна обновила годовой максимум, преодолев отметку в $10 000. Об этом свидетельствую данные бирж CoinDesk и CoinMarketCap. По данным CoinDesk, курс поднимался до $10 834 – на 11,21%. Последний раз криптовалюта торговалась на этом уровне в мае 2018 г.

Пиковых значений биткойн достигал в конце 2017 г., когда он торговался дороже $20 000, но год спустя его курс опускался ниже $4000.

С начала 2019 г., когда биткойн торговался на уровне $3500, он подорожал на 164%.