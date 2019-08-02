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В карты «Мир» встроят отечественный чип для бесконтактной оплаты

Национальная система платежных карт (НСПК) сертифицировала первый чип российского производства для бесконтактных платежей, он будет использоваться в платежной системе «Мир». Об этом РБК рассказал представитель НИИ молекулярной электроники – разработчика чипа.

Сейчас в бесконтактных картах «Мир» используются чипы иностранного производства – Cosmo (выпускает компания Obertur, Франция), Optelio (Thales, Франция) и Kona (Kona, Южная Корея). Отечественные чипы, размещаемые в картах, не поддерживают технологию оплаты в одно касание – такие карты требуется вставлять в платежный терминал.

Новый российский чип разработан специально для НСПК и имеет собственную операционную систему, отметил собеседник РБК. Выпускать чип будет завод «Микрон» (входит в совместное предприятие АФК «Система» и «Ростеха»).

НСПК была создана в 2014 г. для обеспечения независимости карточных платежей в России в связи с санкционной угрозой, она является оператором национальной системы «Мир». По данным на конец мая, российские банки выпустили 59,4 млн карт «Мир», это более 20% от эмитированных в стране банковских карт. В 2018 г. чистая прибыль НСПК выросла на 43% и составила 4,7 млрд руб., выручка увеличилась на 50% до 11,6 млрд руб. Выручка «Мира» за год выросла почти в пять раз – с 545 млн до 2,4 млрд руб.