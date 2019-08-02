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В карты «Мир» встроят отечественный чип для бесконтактной оплаты

Ведомости
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Национальная система платежных карт (НСПК) сертифицировала первый чип российского производства для бесконтактных платежей, он будет использоваться в платежной системе «Мир». Об этом РБК рассказал представитель НИИ молекулярной электроники – разработчика чипа.

Сейчас в бесконтактных картах «Мир» используются чипы иностранного производства – Cosmo (выпускает компания Obertur, Франция), Optelio (Thales, Франция) и Kona (Kona, Южная Корея). Отечественные чипы, размещаемые в картах, не поддерживают технологию оплаты в одно касание – такие карты требуется вставлять в платежный терминал.

Новый российский чип разработан специально для НСПК и имеет собственную операционную систему, отметил собеседник РБК. Выпускать чип будет завод «Микрон» (входит в совместное предприятие АФК «Система» и «Ростеха»).

НСПК была создана в 2014 г. для обеспечения независимости карточных платежей в России в связи с санкционной угрозой, она является оператором национальной системы «Мир». По данным на конец мая, российские банки выпустили 59,4 млн карт «Мир», это более 20% от эмитированных в стране банковских карт. В 2018 г. чистая прибыль НСПК выросла на 43% и составила 4,7 млрд руб., выручка увеличилась на 50% до 11,6 млрд руб. Выручка «Мира» за год выросла почти в пять раз – с 545 млн до 2,4 млрд руб.

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Политика
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США ввели две новые санкционные меры против России

Ведомости
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Во второй пакет антироссийских санкций, которые США вводят из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, Вашингтон включил две ограничительные меры, пишет The New York Times со ссылкой на документ.

Первая предполагает запрет банкам США предоставлять какие-либо займы или кредиты российскому правительству. Исключение делается для ссуд, выделенных на покупки продовольствия. Второе, что намерены делать США, – это блокировать финансовую или техническую помощь России со стороны международных институтов.

Ранее издание Politico сообщило, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения вводятся в соответствии с американским законом о контроле над химическим и биологическим оружием. Он предполагает введение санкций в два этапа. В рамках первого США в августе прошлого года выслали российских дипломатов. Сообщалось, что если российские власти не представят доказательств об отказе от использования химического и биологического оружия, то будет принят второй пакет санкций.

В марте 2018 г. в британском городе Солсбери были обнаружены без сознания бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон заявил, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое якобы разрабатывалось в СССР и России.

Москва отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей и заявляет, что ни в СССР, ни в России никогда не велись разработки вещества с таким названием.

Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов

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Бизнес
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«Дикси» опровергла возможное назначение Наумовой гендиректором

Ведомости
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Информация о том, что бывший гендиректор «Пятерочки» и «Магнита» Ольга Наумова возглавит «Дикси», не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе компании.

О том, что Наумова может быть назначена гендиректором «Дикси», ранее сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По словам собеседника газеты, ее приход может быть связан с программой обновления магазинов, запущенной компанией в 2019 г. Наумова занималась обновлением магазинов в «Пятерочке» и «Магните».

Наумова возглавляла «Пятерочку» в 2013–2018 гг. В мае прошлого года она стала исполнительным директором «Магнита», а через месяц – гендиректором сети. В июне 2019 г. Наумова покинула компанию из-за разногласий с советом директоров по стратегии развития бизнеса.

Новости СМИ2
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Бизнес
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Продажи Tiffany и Dior в России в прошлом году установили рекорд

Ведомости
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Российские «дочки» крупнейших люксовых модных брендов в 2018 г. показали рост выручки по сравнению с предыдущим годом. Это следует из финансовой отчетности компаний, которую проанализировал РБК. В частности, почти на миллиард рублей выросла годовая выручка Dior (рост составил 935 млн руб.) и Tiffany (852 млн руб.).

Больше всех по итогам прошлого года в России заработал бренд Chanel. Российская компания «Шанель» получила 13,7 млрд руб. выручки против 13,4 млрд руб. годом ранее. В числе лидеров оказались «дочки» Hugo Boss с 3,8 млрд руб. выручки и Prada (2,9 млрд руб.). Рекордный за последние пять лет результат показала и Louis Vuitton Moët Hennessy – ее выручка выросла с 7 млрд до 9,4 млрд руб. Dior заработал 2,4 млрд руб., Tiffany 2,3 млрд руб. Почти удвоила выручку российская «дочка» Bvlgari (1 млрд руб. против 600 млн годом ранее).

Почти для всех проанализированных брендов результаты прошлого года стали лучшими как минимум с 2014 г. Только для Chanel самым прибыльным в России пока остается 2016 г., когда выручка составила 14,2 млрд руб.

В целом продажи люксовых модных брендов в России в 2018 г. выросли на 5% до 248 млрд руб., приводит РБК данные Fashion Consulting Group (FCG). По мнению гендиректора FCG Анны Лебсак-Клейманс, этому могли способствовать несколько факторов. Например, увеличение числа туристов из-за чемпионата мира. Кроме того, рост спроса на люкс внутри страны спровоцировали покупатели, которые раньше предпочитали совершать покупки за рубежом. На фоне роста цен на авиабилеты, курса валют, инфляции им стало выгоднее покупать люкс в России.

Какая одежда будет модной следующей осенью и зимой

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Экономика
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Медведев поручил конфисковывать технику для незаконной рубки леса

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о конфискации в доход бюджета техники, которая используется для незаконной вырубки леса. Об этом он сообщил журналистам, передает «РИА Новости».

Порядок изъятия техники будет таким же, как при незаконном рыбном промысле, отметил Медведев. За нарушение правил рыболовства действующее законодательство предусматривает штраф и возможность конфискации орудий вылова (ч. 2 ст. 8.37 Ко АП РФ).

Медведева также спросили о том, что незаконную вырубку леса называют одной из возможных причин пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Премьер ответил, что такую связь невозможно предполагать, эту версию должны проанализировать правоохранительные органы и специальные надзорные службы. Накануне премьер поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету проверить, могли ли лесные пожары в Сибири быть устроены намеренно, для того чтобы скрыть следы незаконной вырубки.

Лесные пожары в Сибири начались в июле, режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии. В общей сложности горит около 3 млн га леса. К тушению лесных пожаров 31 июля присоединилась военная авиация.

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Политика
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Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа

Ведомости
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Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

В сообщении Соболь названа организатором мероприятия. Там говорится, что в интернете распространяются призывы принять 3 августа участие в шествии по Бульварному кольцу – от Никитских ворот до Покровских ворот. Акция не согласована с органами исполнительной власти Москвы, поэтому любые попытки ее провести являются прямым нарушением закона, отметила прокуратура.

«Как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влекут установленную законодательством ответственность», – говорится в сообщении. Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций и массовых беспорядков, добавила прокуратура.

Соболь заявила, что, несмотря на предостережение прокуратуры, пойдет на акцию 3 августа. «Звонят журналисты, спрашивают про предостережение прокуратуры. Еще раз: я не боюсь и 3 августа в 14 часов выйду», – написала она в Twitter.

Несколько недель подряд в Москве проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Очередная акция запланирована на 3 августа. Прошлые протесты 27 июля закончились массовыми задержаниями: МВД сообщало о 1074 задержанных, «ОВД-инфо» – о 1373.

Кроме того, после акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК), по которому к ответственности могут быть привлечены более 10 человек. Пятеро уже задержаны.

Фальсификации, коррупция, война. Почему москвичи выходят на митинги

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Политика
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Politico узнала о новых санкциях США против России из-за дела Скрипалей

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники. Что это за санкции и когда о них может быть объявлено, собеседники издания не уточнили.

Ранее комитет палаты представителей США по иностранным делам призвал Трампа перейти ко второму этапу санкций против России из-за инцидента в Солсбери.

В марте 2018 г. в британском городе Солсбери были обнаружены без сознания бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон заявил, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое якобы разрабатывалось в СССР и России. Москва отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей и заявляет, что ни в СССР, ни в России никогда не велись разработки вещества с таким названием.

США и многие европейские страны поддержали позицию Великобритании в данной ситуации. В связи с этим госдепартамент США в августе прошлого года принял первый пакет санкций против России из-за дела Скрипалей. Сообщалось, что если российские власти не представят доказательств об отказе от использования химического и биологического оружия, то будет принят второй пакет санкций.

Президент России Владимир Путин между тем говорил, что санкции США являются бессмысленными, и выражал надежду, что Вашингтон осознает бесперспективность такой политики.

«Враждебное государство». Цитаты Терезы Мэй о России

Политика
Новости

Пять человек погибли в ДТП с автобусом на Ставрополье

Ведомости
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Рейсовый автобус, следовавший из Волгограда в Ставрополь, ночью попал в аварию на территории Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в Instagram. По его словам, автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

По предварительным данным, в ДТП погибли пять человек. Еще 19 обратились за медицинской помощью, из них 15 госпитализированы, пять находятся в крайне тяжелом состоянии. Всего в автобусе находились 26 человек, в грузовике – двое.

Причиной аварии могла стать усталость 59-летнего водителя автобуса, он мог уснуть за рулем, сообщает «Интерфакс». Водитель не выжил после аварии. ТАСС со ссылкой на ГИБДД называет другую версию ДТП: по данным агентства, на встречную полосу мог выехать не автобус, а грузовик. Автоинспекторы изучают запись видеорегистратора. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку.

Политика
Новости

По делу о массовых беспорядках задержали видеоблогера из штаба Гудкова

Ведомости
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В ночь на 2 августа представители Следственного комитета приехали домой к видеоблогеру Егору Жукову, который пытался выдвинуться в Мосгордуму. Об этом «ОВД-инфо» сообщил его знакомый, а также написал в Telegram-канале штаб экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.

По данным «ОВД-инфо», Жуков участвовал в акции 27 июля, но задержан не был. Штаб Гудкова сообщает, что у видеоблогера проводили обыск как минимум восемь человек, следственные действия начались после двух часов ночи. После этого Жукова увезли на допрос в Следственный комитет. Обыск и задержания, по предварительным данным, связаны с делом о массовых беспорядках (ст. 212 УК), которое было возбуждено после акции 27 июля.

Информацию о допросе подтвердил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По его словам, Жуков является студентом факультета политологии, либертарианцем, на его канале на YouTube больше 30 000 подписчиков. Штаб Гудкова отметил, что Жуков – самый молодой член команды политика, 28 июля ему исполнился 21 год.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Она стала рекордной по числу задержанных: МВД сообщало, что были задержаны 1074 протестующих, «ОВД-инфо» насчитало 1373 человека.

Спустя несколько дней после акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Более 10 участников акции теперь могут быть привлечены к уголовной ответственности, сообщил Следственный комитет. Пятеро из них уже задержаны.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

Бизнес
Новости

К Delivery Club подали иск о нарушении патентных прав

Ведомости
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Владелец патента на «способ и систему определения местоположения объекта на территории» Александр Земсков подал иск к ООО «Деливери клаб» (управляет сервисом доставки еды Delivery Club, входящим в Mail.ru Group). Это следует из картотеки Савеловского районного суда Москвы, обратил внимание «Коммерсантъ». Этот суд уже отказал в изначальном иске, а в августе рассмотрит апелляционную жалобу.

Земсков считает, что его изобретение используется в сервисе ZakaZaka, свидетельствуют материалы суда. Сервис Zaka Zaka был приобретен Mail.ru Group в 2017 г., а позднее интегрирован в Delivery Club. По мнению истца, с помощью его технологии сервис доставки еды показывает клиентам информацию о ресторанах и товарах с учетом их местоположения. Компания должна была заключить с ним лицензионный договор, считает Земсков.

Представитель Delivery Club сообщил, что компания получила апелляционную жалобу. По его словам, позиция сервиса, согласно которой он не использует запатентованное истцом изобретение, остается прежней.

Вместе с тем Роспатент рассматривает вопрос об аннулировании патента на изобретение Земскова, рассказал «Коммерсанту» источник, знакомый с ситуацией. Роспатент подтвердил, что вопрос рассматривается: 5 июля прошло заседание, на котором было рассмотрено возражение Delivery Club, просившей признать патент недействительным. Сейчас на сайте ведомства указано, что патент «прекратил действие, но может быть восстановлен». Причина — неуплата пошлины за поддержание патента в силе.

Связаться с Земсковым «Коммерсанту» не удалось.

Политика
Новости

Офис Зеленского назвал чепухой информацию об отставке своего руководителя

Ведомости
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Замруководителя офиса украинского президента Руслан Рябошапка назвал чепухой информацию о том, что руководитель офиса Андрей Богдан написал заявление об отставке, передает «УНИАН». «Это чепуха… не дождетесь», – сказал он. Рябошапка добавил, что эту информацию «специально разгоняют в СМИ».

Пресс-служба Зеленского отказалась комментировать эту информацию. «Выясняем, без комментариев», – сказал представитель пресс-службы в ответ на вопрос, действительно ли Богдан подал в отставку.

О том, что Богдан написал заявление об отставке, сообщили ранее украинские СМИ со ссылкой на источники, в частности «24 канал» и «Интерфакс-Украина». Украинское издание nv.ua опубликовало фотографию заявления Богдана. Сам Богдан эту информацию не комментировал.

Богдан проработал на должности руководителя офиса Зеленского чуть больше двух месяцев. Он занял ее на следующий день после инаугурации украинского президента. Во время предвыборной кампании Зеленского Богдан был его юридическим советником.

Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о возможной смене руководителя «Дикси»

Ведомости
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Бывший гендиректор «Пятерочки» и «Магнита» Ольга Наумова может возглавить ГК «Дикси». Об этом «Коммерсанту» рассказал источник, близкий к одному из бывших ее мест работы. Об этом же слышал другой собеседник издания на рынке.

По словам источника, приход Наумовой может быть связан с программой обновления магазинов, запущенной «Дикси» в 2019 г.: сеть начала открывать магазины в новом дизайне с отдельными зонами для овощей, фруктов и молочных продуктов, а также пекарней. Как напомнил собеседник газеты, Наумова занималась обновлением магазинов в «Пятерочке» и запустила аналогичную программу в «Магните».

Пресс-служба «Дикси» отказалась от комментариев. Связаться с Наумовой «Коммерсанту» не удалось.

Наумова работала в IT-холдинге IBS, структурах «Северстали» Алексея Мордашова и Новолипецком металлургическом комбинате (НМЛК) Владимира Лисина. Возглавила «Пятерочку» в 2013 г. и проработала на должности гендиректора сети до 2018 г. В мае того же года она стала исполнительным директором «Магнита», а через месяц – гендиректором сети. В июне 2019 г. Наумова покинула компанию из-за разногласий с советом директоров по стратегии развития бизнеса.

Сейчас «Дикси» возглавляет Сергей Беляков. ГК «Дикси» управляет 2300 одноименных магазинов формата «у дома», а также сетями «Виктория» и «Мегамарт». Основной владелец – президент ГК «Меркурий» Игорь Кесаев. Он занимает 35-е место в рейтинге Forbes. Его состояние оценивается в $3,2 млрд.

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