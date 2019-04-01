«Дочка» ЦБ заработала на картах «Мир» 2,4 млрд рублей

Но основной доход пока ей приносит обработка карт международных систем

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













За год число карт «Мир» в обращении выросло с 30 млн до 53 млн Андрей Гордеев / Ведомости

Национальная система платежных карт (НСПК, 100%-ная «дочка» ЦБ) в 2018 г. увеличила чистую прибыль на 43% до 4,7 млрд руб., говорится в ее российской отчетности. Выручка выросла на 50% до 11,6 млрд руб.

НСПК выполняет две основные функции: оператор национальной системы «Мир» и обработчик российского трафика международных платежных систем.

Международные системы после отключения из-за санкций в 2014 г. банка «Россия» и «СМП банка» по закону не могут самостоятельно обрабатывать внутрироссийские операции по картам и должны поручать это НСПК – разумеется, не бесплатно.