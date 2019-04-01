Финансы / Банки

«Дочка» ЦБ заработала на картах «Мир» 2,4 млрд рублей

Но основной доход пока ей приносит обработка карт международных систем

Национальная система платежных карт (НСПК, 100%-ная «дочка» ЦБ) в 2018 г. увеличила чистую прибыль на 43% до 4,7 млрд руб., говорится в ее российской отчетности. Выручка выросла на 50% до 11,6 млрд руб.

НСПК выполняет две основные функции: оператор национальной системы «Мир» и обработчик российского трафика международных платежных систем.

Международные системы после отключения из-за санкций в 2014 г. банка «Россия» и «СМП банка» по закону не могут самостоятельно обрабатывать внутрироссийские операции по картам и должны поручать это НСПК – разумеется, не бесплатно.

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