Финансы

Новости

Определены пилотные регионы для запуска программы страхования жилья от ЧС

Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступает в силу 4 августа. Программы страхования будут протестированы в 14 пилотных регионах, сообщает Всероссийский союз страховщиков (ВСС). В этот перечень вошли Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.

Президент Владимир Путин подписал закон, который упорядочивает механизм оказания помощи гражданам на восстановление имущества, утраченного в результате стихий, год назад. По закону страхование жилья от ЧС будет добровольным: счет за страховку появится в платежке за жилищно-коммунальные услуги, но собственник может отказаться от покупки полиса. Закон обязывает региональные власти разработать программы организации возмещения ущерба во взаимодействии со страховыми компаниями. Застраховавшие свое жилье собственники в случае ЧС получат возмещение не только от государства, но и от страховщиков в виде нового жилья или в денежном эквиваленте. Жилье будет предоставляться страхователям в собственность. Те, кто не застраховал жилье, будут рассчитывать лишь на помощь государства.

В 2019 г. в результате недавнего наводнения в Иркутской области пострадали более 10 000 домов, напомнили в ВСС. Если бы в регионе действовала региональная программа страхования жилья, то граждане получили бы от страховых компаний от 300 000 до 500 000 руб. для возмещения ущерба. Ущерб сверх этих сумм компенсировали бы региональные власти. Минимальный набор рисков – страхование исключительно от ЧС – обойдется примерно в 300–350 руб. в год, предполагают в ВСС.