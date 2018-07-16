Чиновники передумали заставлять людей страховать жилье

Законопроект о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций будет рассматриваться комитетом по финансовому рынку Госдумы в среду 18 июля Алексей Андронов / URA.RU / TASS

Из законопроекта о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) исключена норма, по которой не застраховавшие жилье россияне получают от государства новое, но без права собственности. Решение об исключении этой нормы было принято в пятницу 13 июля на совещании рабочей группы с участием представителей ЦБ, Минфина, Главного государственно-правового управления президента и страховых компаний, рассказали «Ведомостям» два участника мероприятия.

В июне Минфин подготовил поправки к законопроекту о страховании жилья от стихийных бедствий ко второму чтению. Они предусматривали, что не застраховавшие жилье россияне в случае утраты жилья могли получить от государства новое только на условиях социального найма.

Этот пункт исключен, «чтобы не нарушать жилищные права граждан», пояснил «Ведомостям» источник в правительстве. Вместо этой нормы обновленный проект поправок предусматривает «больший размер возмещения» для тех, у кого жилье было застраховано, его размер еще предстоит определить, уточнил он.

О том, что в пятницу прошло совещание по законопроекту о страховании жилья от стихийных бедствий, на котором удалось согласовать документ, в понедельник рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. «Добили. Это компромисс, на который мы согласились пойти», – передал слова чиновника «Интерфакс». «Это не самый первый вариант, который был внесен тогда [в 2015 году ], и не самый жесткий, который лежал сейчас, – указал Моисеев. – Это некий средний. Сейчас его дописываем, добиваем».

Законопроект о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций будет рассматриваться комитетом по финансовому рынку Госдумы в среду 18 июля, добавил Моисеев.

Норма о предоставлении жилья на условиях социального найма была бы хорошим стимулом к страхованию жилья, говорил ранее управляющий директор страховой компании «Сбербанк страхование» Александр Блайвас. В России застраховано не более 5% жилья, это один из самых низких показателей в мире, оценивал ранее представитель «Ингосстраха».

Законопроект предусматривает, что за утраченное жилье застрахованный получит деньги или жилье, если оно есть в жилищном фонде (программа предусматривает соучастие региональных властей). Если жилье пострадало, гражданин получит компенсацию от страховщика по договору и выплату от власти. Страховщикам будет назначен обязательный минимум ответственности по риску утраты жилья, но его размер в июньских поправках Минфина не назывался. При подготовке законопроекта назывался минимум в 300 000 руб.

Власти ищут законный способ заставить граждан добровольно страховать жилье от чрезвычайных ситуаций с февраля 2015 г., когда законопроект о добровольном страховании жилья от ущерба или утраты в стихийном бедствии был принят в первом чтении.