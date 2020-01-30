ЦБ оценил дыру в капитале банка «Невский» в 2,7 млрд рублей
Активы банка «Невский», у которого в декабре была отозвана лицензия, составляют всего 286,6 млн руб., обязательства – 3 млрд руб., говорится в сообщении ЦБ. Таким образом, дыра в капитале банка достигла 2,7 млрд руб.
ЦБ отозвал у «Невского» лицензию из-за полной утраты капитала. В ночь с 8 на 9 декабря 2019 г. из хранилища московского офиса банка по расходному кассовому ордеру были выданы и в неизвестном направлении вывезены 3 млрд руб. наличными, рассказывал представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ). По факту хищения было заведено уголовное дело.
АСВ также столкнулось в «Невском» с новой схемой мошенничества с фиктивными вкладами для получения страхового возмещения. Всего в банке были обнаружены фиктивные вклады на 1,2 млрд руб.