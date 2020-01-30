ЦБ оценил дыру в капитале банка «Невский» в 2,7 млрд рублей

ЦБ отозвал у «Невского» лицензию из-за полной утраты капитала. В ночь с 8 на 9 декабря 2019 г. из хранилища московского офиса банка по расходному кассовому ордеру были выданы и в неизвестном направлении вывезены 3 млрд руб. наличными, рассказывал представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ). По факту хищения было заведено уголовное дело.