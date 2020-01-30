Заявление «Открытия» в СКР послужило началом уголовного дела против Минцев

Уголовное дело против «неустановленного круга лиц» было возбуждено еще весной 2018 г., после обращения в прокуратуру временной администрации, назначенной Центробанком после начала процедуры санации. «Определение круга подозреваемых или обвиняемых по указанным выше и любым другим обстоятельствам, связанным с бизнесом семьи Минцев, а также уголовно-правовая оценка их действий – исключительная компетенция соответствующих правоохранительных органов», — отметили в банке.