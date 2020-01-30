Заявление «Открытия» в СКР послужило началом уголовного дела против Минцев
В сентябре 2018 г. банк «Открытие» обратился в Следственный комитет России (СКР) с заявлением о преступлении — речь шла о сделках, заключенных в преддверии санации банка, сообщила «Ведомостям» пресс-служба кредитной организации. В августе 2017 г. банк «Открытие» приобрел облигации «О1 груп финанс» Бориса Минца на сумму около 35 млрд руб. Условия размещения данных облигаций свидетельствуют об их нерыночном характере и заведомо низкой ликвидности, считает банк «Открытие».
Уголовное дело против «неустановленного круга лиц» было возбуждено еще весной 2018 г., после обращения в прокуратуру временной администрации, назначенной Центробанком после начала процедуры санации. «Определение круга подозреваемых или обвиняемых по указанным выше и любым другим обстоятельствам, связанным с бизнесом семьи Минцев, а также уголовно-правовая оценка их действий – исключительная компетенция соответствующих правоохранительных органов», — отметили в банке.
В четверг, 30 января СКР попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать владельца O1 Group Бориса Минца и двух его сыновей. Их объявили в международный розыск. Всех троих обвиняют в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК). Суд рассмотрит ходатайство о заочном аресте 31 января.
Минца и его сыновей обвиняют в растрате около 30 млрд руб., пояснил «Ведомостям» знакомый бизнесмена и подтвердил Федор Куприянов, адвокат одного из сыновей Минца – Александра. Куприянов еще не ознакомился с материалами дела. По его мнению, сумма растраты необоснованная. Само дело адвокат назвал заказным и направленным на отъем имущества обвиняемых. Обвиняемые вину не признают, заявила «Ведомостям» адвокат другого сына Дмитрия – Елена Куприянова.