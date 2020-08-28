Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный прирост проблемных кредитов
В пресс-службе Сбербанка «Ведомостям» пояснили, что речь идет об одном клиенте, который давно не обслуживает свой кредит и является проблемным. В целом же в кредитной организации не наблюдается ухудшения платежной дисциплины корпоративных клиентов и увеличения просрочки. О каком именно клиенте идет речь, не уточняется.
По данным ЦБ, за июль объем просроченной задолженности по кредитам корпоративных клиентов российских банков вырос на 271,5 млрд руб. и на 1 августа 2020 г. превысил 3 млрд руб., составив 8,2% корпоративного портфеля. Просрочка по займам в рублях увеличилась на 98,4 млрд руб., а в валюте — на $2,1 млрд.
Аналитик банка БКФ Максим Осадчий пояснил, что сильнее всего на это повлиял Сбербанк. Объем просроченных кредитов компаний в рублях там вырос за июль на рекордные для кредитной организации 92,6 млрд руб. (рост на 35,4% против 0,3% в остальных банках за тот же период), а в валюте — на $1,96 млрд (в 5,3 раза против 3,9% в других банках), что составляет 94% и 93% от прироста во всем российском банковском секторе соответственно.
«На основании столь радикального отличия от рыночного уровня можно сделать вывод о том, что на просрочку вышло очень небольшое число очень крупных заемщиков Сбербанка», — заявил Осадчий.