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Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный прирост проблемных кредитов

Ведомости

Объем проблемных кредитов российских компаний в июле показал максимальный с января 2019 года прирост на 271,5 млрд руб., наибольшее влияние на это оказал Сбербанк, подсчитал для РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий.

В пресс-службе Сбербанка «Ведомостям» пояснили, что речь идет об одном клиенте, который давно не обслуживает свой кредит и является проблемным. В целом же в кредитной организации не наблюдается ухудшения платежной дисциплины корпоративных клиентов и увеличения просрочки. О каком именно клиенте идет речь, не уточняется.

По данным ЦБ, за июль объем просроченной задолженности по кредитам корпоративных клиентов российских банков вырос на 271,5 млрд руб. и на 1 августа 2020 г. превысил 3 млрд руб., составив 8,2% корпоративного портфеля. Просрочка по займам в рублях увеличилась на 98,4 млрд руб., а в валюте — на $2,1 млрд.

Аналитик банка БКФ Максим Осадчий пояснил, что сильнее всего на это повлиял Сбербанк. Объем просроченных кредитов компаний в рублях там вырос за июль на рекордные для кредитной организации 92,6 млрд руб. (рост на 35,4% против 0,3% в остальных банках за тот же период), а в валюте — на $1,96 млрд (в 5,3 раза против 3,9% в других банках), что составляет 94% и 93% от прироста во всем российском банковском секторе соответственно.

«На основании столь радикального отличия от рыночного уровня можно сделать вывод о том, что на просрочку вышло очень небольшое число очень крупных заемщиков Сбербанка», — заявил Осадчий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных