Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный прирост проблемных кредитов

Аналитик банка БКФ Максим Осадчий пояснил, что сильнее всего на это повлиял Сбербанк. Объем просроченных кредитов компаний в рублях там вырос за июль на рекордные для кредитной организации 92,6 млрд руб. (рост на 35,4% против 0,3% в остальных банках за тот же период), а в валюте — на $1,96 млрд (в 5,3 раза против 3,9% в других банках), что составляет 94% и 93% от прироста во всем российском банковском секторе соответственно.