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Forbes составил рейтинг банков для богатых россиян

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Forbes составил рейтинг банков, которые предоставляют лучшие условия для россиян с финансовым капиталом от $1 млн. Для составления рейтинга Forbes опросил более 30 представителей банков и финансовой индустрии. Возглавил рейтинг «Private Banking ВТБ».

В рейтинг также вошли: Sberbank Private Banking, «А-клуб», «Газпромбанк Private Banking», Friedrich Wilhelm Raiffeisen, Citigold Private Client, «Открытие Private Banking», «Росбанк L’Hermitage Private Banking», «UniCredit Private Banking Россия» и «ПСБ Private Banking».

Число клиентов с финансовыми активами от $1 млн в этом году, по данным Forbes, составляет 76 000 во всех банках, 40 000 из них являются клиентами первых пяти участников рейтинга. Самый массовый банк для миллионеров ‒ ВТБ, у него более 20 000 таких клиентов, отмечает издание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных