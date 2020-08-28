Forbes составил рейтинг банков для богатых россиян

Число клиентов с финансовыми активами от $1 млн в этом году, по данным Forbes, составляет 76 000 во всех банках, 40 000 из них являются клиентами первых пяти участников рейтинга. Самый массовый банк для миллионеров ‒ ВТБ, у него более 20 000 таких клиентов, отмечает издание.